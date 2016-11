Oltra sobre RTVV: «Estamos preparados para darle hoy a la clavija si el Consejo Rector nos lo pide»

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha asegurado este viernes que el Gobierno valenciano se ha encargado de asegurar la capacidad técnica para que la nueva RTVV pueda emitir en pruebas "en el momento en el que el Consejo Rector nos diga 'darle a la clavija'". "Hoy si quieren", ha recalcado.

Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, ha señalado que el deseo del Gobierno valenciano es que comience a emitir "lo antes posible" y para ello se ha dedicado a trabajar para asegurar que la nueva Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC) está en condiciones técnicas de emitir "cuando nos lo digan los órganos correspondientes".

Sin embargo, ha aclarado que "nunca" ha anunciado una fecha concreta de comienzo de las emisiones porque no depende de el Gobierno valenciano. Así, ha recordado que en un primer momento debían esperar a que las Corts valencianas aprobarán la ley de la Corporación y después de que se constituyera el Consejo Rector.

"Ahora estamos esperando que nos digan 'darle a la clavija' y la daremos", ha señalado Oltra, que ha aclarado: "no renunciamos a nada pero estamos a disposición de que el Consejo Rector, que se reúne este viernes, decida". "Estamos preparados para que sea hoy si quiere", ha asegurado.

Así, ha insistido en que este gobierno "está preparado para darle a la clavija desde hace mucho tiempo" pero que el Consell es "coherente" y espera a lo que diga el Consejo Rector porque quiere una televisión "de los valencianos no del partido en el gobierno".

Por ello, ha recordado que desde un principio el Consell renunció a llevar la iniciativa legislativa, que se dejó en las Corts, y un vez aprobada la ley ahora depende del Consejo rector, que ya está nombrado. "Y somos congruentes, quien tiene que decirlo es el Consejo Rector y no vamos a pasar por encima", ha afirmado.

Oltra ha apuntado que decir si hubiera sido más rápida la apertura de la nueva televisión si el proceso lo hubiera liderado el Consell es "espectacular" y además ha advertido de que "no siempre lo más rápido es lo mejor sino que a veces es peor". "Hay cosas que necesitan su calma", ha explicado.

«Personal suficiente»

Al respecto, ha señalado que hay personal suficiente para que puedan comenzar las emisiones en pruebas "otras cosa es el resto de personal que ya es otro tema" y ha explicado que el dinero presupuestado para este año para contrataciones, si finalmente no se abre, "se arreglará para pasarlo al próximo".

Por otra parte, ha señalado que el secretario autonómico de Comunicación, como persona competente, se reunirá con el sindicato CGT, que interpuso una demanda colectiva contra el ERE de RTVV ante la Audiencia Nacional pidiendo su nulidad, ante la proximidad del juicio, previsto para el 11 de enero. Oltra ha señalado que la voluntad del Consell es de no alargar la convocatoria de la reunión y que depende de "una cuestión de agenda".

Así, ha destacado, preguntado por si cabe una retirada del recurso, que "margen para el diálogo siempre hay" y "este es un gobierno dialogante".

No obstante, ha recalcado que el juicio de la Audiencia "no tiene que ver con la nueva Corporación" sino con el ERE de la antigua RTVV. "Hay que separar las cosas: Corporación valenciana de los medios de comunicación, Consejo Rector, y lo que tiene que ver con el empastre que dejó el PP sí que nos toca gestionarlo a nosotros". "No solo tenemos el margen sino la responsabilidad", ha recalcado.

Oltra ha señalado que el Consell es consciente de que el cierre de Canal ha supuesto "un desastre" para el sector audiovisual porque "si se cierra la matriz el sector se hunde y va a la ruina" que "es lo que generó el anterior Gobierno del PP".