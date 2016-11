Punset reta a Rivera a generalizar las primarias en Ciudadanos

Valencia. Los críticos de Ciudadanos siguen avanzando. Carolina Punset, eurodiputada de la formación naranja y exsíndica del partido en Les Corts, reclamó ayer a Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, que las futuras primarias no sólo afecten al puesto de presidente del partido, sino que se extiendan al resto de órganos de la formación.

Punset realizó estas declaraciones en una entrevista a Efe, en donde retó a Rivera a explicar «por qué lo que vale para él no vale para el resto de órganos», en una clara referencia al proceso de elección de la cúpula del partido. Para la eurodiputada la razón de no extender las primarias es el convencimiento de Rivera de que la elección por parte de los militantes será «un paseo triunfal». Un paseo que parece que no sería tan fácil para el resto de órganos del partido, ya que la exsíndica cree que su líder teme que haya sorpresas en los otros cargos del partido si se vota directamente. Para Punset existe cierto «descontento» por la estrategia de Ciudadanos en la investidura de Mariano Rajoy. A su parecer, el apoyo en la investidura del candidato del PP no era necesario ya que hubiera bastado con la abstención.

Punset ya se mostró cauta con las reglas de juego de las primarias de Ciudadanos y con el futuro congreso de la formación. La semana pasada la eurodiputada de la formación naranja en Les Corts pidió «juego limpio» a Rivera y apostó por unas primarias que abarcasen los principales cargos orgánicos del partido, una iniciativa que parece que ha rechazado el líder del partido. La exsíndica ha sido crítica con la línea del partido desde el pasado octubre, cuando dimitió del comité ejecutivo de la formación, el máximo órgano de dirección. Esta marcha se produjo tan sólo unos días después de que Punset se refiriese a la Senyera como «un trozo de tela». Unas declaraciones que no sentaron nada bien a la cúpula del partido en la Comunitat, que no tardó en remitir un comunicado desacreditándola. La exsíndica siempre ha defendido que su marcha no se debió a este incidente, pero Punset ha ido posicionándose desde entonces para participar, de una forma u otra, en las futuras primarias nacionales. Además la eurodiputada también estaría promoviendo un cambio en la dirección en la Comunitat de la mano de Alexis Marí, actual portavoz de Ciudadanos en Les Corts. Hoy Punset ha organizado una mesa redonda sobre nacionalismo y populismo en Madrid. A esta cita acudirán algunos de 'fundadores' de Ciudadanos como Arcadi Espada o Albert Boadella y la eurodiputada podría presentarse formalmente como alternativa a Rivera.