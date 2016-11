Nueva propuesta del PSPV para subir el sueldo a consellers y otros altos cargos

Bueno, bueno, bueno.... lo que me faltaba ya por oir.... ¡¡¡¡. 5.000 euros que cobran los colegas¡¡¡ mas dietas y enseres electrónicos a la última moda, vehículos para desplazamientos, etc... Mientras, se niega subir el salario mínimo de 650 euros a los ciudadanos y se propone subir en el 2018, si acaso... ¿Pero es que no se puede hacer nada para que sigan estafando a las personas de este país?. ¿A quien tienes que votar si en cuanto entran ahí los untan de dinero y hacen lo que se les diga desde arriba importándoles un pepino que la gente se suicide o viva en un banco de un parque con la mujer?.