Errejón recuerda que Podemos ha «llegado hasta aquí» sin pedir el carné «a nadie»

El portavoz de Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón, ha recordado hoy que Podemos ha "llegado hasta aquí" sin pedir "etiquetas ni carnés a nadie" y cree que ahora tampoco es el momento de "pedir a la gente las declaraciones de la renta" ni esa debe ser la forma de identificarse con uno u otro sector social.

Errejón ha expresado esta opinión en el Congreso al ser preguntado por los periodistas por las declaraciones del secretario general de su partido, Pablo Iglesias, quien ayer apostaba por "politizar el orgullo de lo popular" y de lo "obrero" en lugar de disputar "el concepto burgués de clase media" que representan otros partidos.

Según Errejón, esta misma mañana ha hablado con Iglesias, quien le ha confesado que no estaba "cómodo" con las interpretaciones que se han hecho de esas palabras como un rechazo a apelar a la clase media y la reivindicación del concepto de clase obrera, porque no era eso lo que había querido decir. En cualquier caso, el número dos de Podemos ha aprovechado para recalcar que la hoja de ruta del partido ha sido siempre la de la "transversalidad y vertebrar a sectores sociales muy diferentes para construir un proyecto de país que no deje a nadie atrás".

"Creo que hemos llegado hasta aquí sin pedirle etiquetas ni carnés a nadie, no veo que ahora tuviéramos que empezar a pedirle a la gente las declaraciones de la renta", ha subrayado el secretario político de la formación morada. Errejón ha asegurado que esa sigue siendo la hoja de ruta de Podemos, y también la suya en términos personales: "Construir una mayoría nueva para gobernar y darle la vuelta a la tortilla, todo lo que sea alejarse de eso a mi me parece es darle soluciones de hace cien años a problemas que tenemos año 2016", ha dicho.

Discrepancias con Alberto Garzón

Un argumento que ha vuelto a utilizar al hablar de las diferencias o discrepancias políticas que puede mantener con el líder de IU, Alberto Garzón. Garzón asegura hoy en una entrevista en 'El País' que no está de acuerdo con las tesis de Errejón, y éste último considera que es normal que un dirigente del PCE y un dirigente de Podemos no compartan las mismas opiniones porque son dos fuerzas políticas diferentes. "Nosotros a los problemas del año 2016 le aplicamos o intentamos aplicarle respuestas que tienen que ver con 2016, nosotros no queremos refundar IU, queremos construir una mayoría popular nueva y por tanto no compartimos que con el conjunto de recetas aplicadas en los últimos 40 años vayamos a conseguir un resultado diferente del que se ha conseguido durante los últimos 40 años", ha dicho.

Tras insistir en que Podemos tiene una hoja de ruta "propia", al margen de la lógica coordinación institucional que debe mantener con IU en el grupo parlamentario que comparten, Errejón ha destacado que "hay una parte de las recetas y analogías con figuras del pasado" que a Podemos les "son completamente extrañas". "No porque no le tengamos respeto a la historia de quienes lucharon en nuestro país por la libertad, que se lo tenemos y mucho, pero el mejor homenaje que se le hace a la gente que luchó antes por la justicia social y la libertad es ganar hoy, con las recetas de hoy, a los problemas de hoy y capacidades de construir un Gobierno al servicio de nuestro pueblo, hoy. Esa es mi hoja de ruta", ha enfatizado.