Tercer revés judicial para el Consell por falta de transparencia con la oposición

Primero fue la condena contra la conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo por negar al PP un informe de auditoría cuya existencia reveló ella misma. Después, por la negativa de la conselleria de Educación a hacer público el contenido de los gastos de caja fija de las Universidades valencianas. Después se coló por el medio una sentencia contra el Ayuntamiento de Morella, también gobernada por los partidos de izquierda, por negar información sobre el consejo de administración de Carns de Morella. Y ayer se sumó una nueva condena, la tercera contra el Gobierno valenciano en apenas un mes y veinte días. Y como las anteriores, por falta de transparencia.

La propia conselleria de Hacienda que dirige Vicent Soler se encargó de confirmar el nuevo varapalo judicial -el tercero que afecta al Gobierno valenciano-. De hecho, es su propio departamento el condenado. La sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV estima el recurso interpuesto por el coordinador del grupo popular en Les Corts, José Císcar, tras reclamar copia en soporte informático de todos los informes de fiscalización e intervención previa emitidos por las diversas intervenciones delegadas -de cada conselleria- y, en su caso, por la Intervención General, en el periodo comprendido entre julio de 2015 y enero de 2016.

Císcar anunció la presentación de este recurso, que acompaña a casi otra docena de iniciativas similares, el pasado verano, después de no lograr que el departamento de Soler le entregara la mencionada documentación. El comunicado remitido ayer por el departamento de Soler lamenta la «mala fe» del diputado popular por utilizar argumentos falsos, en alusión, explica, a que la documentación solicitada no está en soporte informático «y abarca miles de papeles repartidos por todos los expedientes obrantes en las intervenciones delegadas».

Según la versión ofrecida ayer por la conselleria de Hacienda, que recuerda que el recurrente es conocedor de que esa documentación no está informatizada «porque hasta junio de 2015 formó parte del Consell», el fallo se produce pese a que el departamento de Soler «accedió en su totalidad a las peticiones del diputado», que se dirigió a cada intervención delegada e incluso en la Intervención General a fin de establecer un calendario de acceso a la documentación. Hacienda asegura que se pactó con Císcar que pudiera acceder a toda la documentación en la sede de la Intervención General, y sin embargo, «mientras mantenía estas negociaciones formalizó la demanda ante el TSJ poniendo en evidencia que lo que se busca son condenas y no información». El diputado popular aseguró ayer a este diario que no es cierto que la fecha de presentación de la demanda coincidiera con esos contactos con la conselleria para acceder a esta documentación.

En todo caso, lo significativo de la condena pasa porque se trata de la tercera sentencia en el mismo sentido que afecta al Consell que copresiden Ximo Puig y Mónica Oltra. Tanto el PSPV como Compromís denunciaron en reiteradas ocasiones durante la pasada legislatura la falta de transparencia del Gobierno autonómico del PP. De hecho, ambos partidos lograron no pocas sentencias judiciales a su favor por la negativa del Consell a entregar documentación.

Ahora, con el tripartito que apoya al Ejecutivo autonómico, es el PP valenciano el que acude a los tribunales para reclamar la documentación que el Consell le niega. Y de nuevo se suceden las condenas en contra del Gobierno valenciano por las trabas a la hora de hacer pública la información.