Joan Ribó dice que las cosas «no se hacían sin la autorización y la dirección de Rita Barberá»

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha asegurado que "absolutamente nadie" se cree que la exalcaldesa Rita Barberá desconociera cómo se financiaban sus campañas porque, según ha afirmado, "las cosas no se hacían" sin su autorización y dirección.

Ribó se ha manifestado así a preguntas de los periodistas sobre si se creía la versión que mantuvo Barberá ante el Tribunal Supremo, que la investiga por un supuesto delito de blanqueo, sobre que no existía financiación ilegal y que se había de remitir al comité de campaña para cualquier información sobre un posible blanqueo.

"Yo apelaría al sentido común", ha asegurado Ribó, que se ha preguntado cómo era posible que no supiera nada "una señora que tenía una forma de dirigir el ayuntamiento muy personal" y con "una persona de su máxima confianza" como tesorera: "Eso no se lo cree nadie. Absolutamente nadie".

El alcalde ha asegurado que le "llama la atención" la forma que ha tenido Barberá de "desviar de una forma clara hacia los Alfonsos -Grau y Novo-" la responsabilidad en temas de financiación de las campañas.

"No digo que no tengan responsabilidad pero sin duda creo que la única manera coherente de ver la situación es que ella conocía perfectamente las cosas. Las cosas no se hacían si ella no tuviera conocimiento y no solo conocimiento, sino dar la autorización y dirigirlas", ha asegurado.

Ribó ha insistido en que "las cosas en el Ayuntamiento de Valencia han funcionado así y cualquier persona que haya estado durante estos años que ha gobernado sabe que las cosas no se hacían sin su autorización".

"Los jueces y fiscales tienen que hacer su tarea y yo estoy convencido de que la harán. Me parece importante porque es fundamental para la ciudad de valencia que estas cosas se aclaren y que de una vez por toda Valencia aparezca como la capital del running, de la bicicleta o de la alimentación", ha concluido.