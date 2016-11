Puig: «No sé a qué viene Pedro Sánchez»

El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha manifestado hoy que no sabe "a qué viene" el exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez a la Comunitat Valenciana el próximo sábado, pero le parece bien porque esta es una "tierra de acogida".

Puig ha realizado estas declaraciones en Mislata (Valencia) al ser preguntado por la visita que tiene prevista Sánchez el próximo sábado a Xirivella, donde abrirá la gira por España que anunció hace cerca de un mes para preparar su candidatura a las próximas primarias del partido.

"Cada uno es libre de hacer lo que considere mejor para él o para su partido, no tengo nada más que decir", ha agregado el también president de la Generalitat.

Posteriormene, al ser preguntado por si le preocupa la visita de Sánchez, Puig ha afirmado: "no. No sé a qué viene, pero me parece bien. Que venga gente está bien siempre. Somos tierra de acogida".

Sobre las peticiones en el seno del PSOE para la celebración de un congreso, el secretario general de los socialistas valencianos ha contestado: "cada uno tiene derecho a pedir lo que crea que corresponda. Soy partidario de la libertad de expresión".

"Un partido no es un fin en sí mismo, sino un instrumento para mejorar la sociedad", ha agregado Puig, quien ha insistido en que los asuntos del partido no ocupan "nada" en su agenda y en que será secretario general del PSPV-PSOE "hasta que los militantes lo decidan".

Preguntado por el acuerdo entre el PNV y el PSE para la investidura de Íñigo Urkullu (PNV) como lehendakari y sobre si este necesitará del visto bueno de la gestora socialista, Puig se ha limitado a manifestar que él no forma parte ni de la gestora ni del PSE.

"Me parecen bien los gobiernos estables y con mirada progresista", ha concluido.