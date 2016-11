Artur Mas inaugura una calle sin salida dedicada a la consulta de 9-N

El ex presidente catalán y líder del Partit Demòcrata Català Europeu (PDECAT), Artur Mas, ha inaugurado este sábado en Montoliu de Lleida la primera calle dedicada a la consulta soberanista del 9-N, una vía sin salida, hecho al que Mas ha hecho referencia para apuntar que es así para evitar la entrada a "nuestros adversarios".

Acompañado por el portavoz del PDCAT en Madrid, Francesc Homs, la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau y la exvicepresidenta del Govern, Joana Ortega, todos con causas judiciales abiertas por el 9-N, Mas ha visitado esta pequeña población leridana de 515 habitantes, cuyo consistorio decidió dar este nombre a la vía.

Tras descubrir la placa de la calle "9 de novembre", Mas ha aludido al hecho de que la primera calle que recuerda el 9-N sea una vía sin salida y ha asegurado que "no es que la calle no tenga salida, sino que no tiene entrada". "¿Y sabéis por qué? Pues porque le hemos tapiado la entrada a nuestros adversarios y hemos abierto la puerta a nuestras libertades", ha subrayado.

El presidente del PDECAT ha destacado también que la consulta del 9-N supuso "un grito de libertad" y una "demostración de que no se pueden inhabilitar los objetivos nacionales que se marca el pueblo".