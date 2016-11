Carolina Punset responde a Albert Rivera y reclama «juego limpio» en las primarias de Ciudadanos

Valencia. Los sectores críticos de Ciudadanos calientan motores para las primarias. Carolina Punset, eurodiputada del partido naranja y exportavoz de la formación en Les Corts, se plantea presentar una lista para dirigir la formación alternativa a Albert Rivera, líder de Ciudadanos. Aunque antes reclama «juego limpio».

Punset se pronunció así antes de presentar una mesa redonda sobre modelos de educación. La eurodiputada no aclaró si encabezaría esta lista alternativa a Rivera y defendió que para poderse presentar necesitan conocer «las normas del nuevo congreso», ya que a falta de dos meses no se saben aún los criterios que se establecerán. La exportavoz de Ciudadanos en Les Corts sí que aseguró que estará allí donde hayan reformas y apostó por un modelo de congreso en el que los afiliados recuperen el protagonismo. Por ello instó a que se elijan directamente todos los cargos orgánicos y de representación, no sólo nacional sino también territorial. Punset incidió que lo que reclaman es que no sean las cúpulas de los partidos los que «elijan a dedo» aquellos que tienen que dirigir la formación, sino que sea el afiliado el que tome esta decisión. También subrayó que ahora lo que toca es reivindicar la esencia del partido y que se sigan defendiendo los valores que hicieron nacer a Ciudadanos. «Menos ingeniaría del aparato y más democracia real» es lo que para la eurodiputada hace falta en la formación.

De esta forma Punset responde a Rivera, que declaró en una entrevista el pasado miércoles que ojalá hubiese competencia en las primarias del partido. La eurodiputada siempre ha sido un verso suelto dentro del patido pero en los últimos meses su relación con la cúpula de la formación ha empeorado notablemente. El pasado octubre publicó un comentario en redes sociales en donde se refería a la Senyera como un «trozo de tela». Unas declaraciones que no sentaron nada bien a la dirección regional, que no tardó en emitir un comunicado desacreditándola. Unos días después Punset dimitió del comité ejecutivo de Ciudadanos, el máximo órgano de dirección a escala nacional. La eurodiputada justificó su marcha porque había dejado de sentirse identificada con las estrategias del partido. También indicó que lo hizo por «mantener la coherencia con los principios fundacionales». Unos principios que ayer recalcó que se tienen que recuperar y que los relaciona con la tradición ilustrada, los valores laicos, sociales y progresistas, entre los que destacó la desarticulación de cualquier tipo de nacionalismo, incluyendo el regionalismo no independentista. Además de presentar una alternativa en Madrid Punset también estaría alentando un proyecto en la Comunitat protagonizado por Alexis Marí, actual portavoz de Ciudadanos en Les Corts y pareja sentimental de la eurodiputada. Tanto Punset como Marí han expresado su desacuerdo con la actual dirección valenciana por acercarse a postulados regionalistas y asimilar parte del discurso del PP. El propio Marí apuntó a esta posibilidad el pasado lunes, cuando dejó caer que se presentaría a las primarias si la dirección no cambiaba el rumbo del partido.

Para Punset «la pelota está en la cúpula del partido en este momento», quien subrayó que ahora están «a la espera de ver si Ciudadanos es tan democráticos como algunas veces se dice». El próximo día 25 la eurodiputada ha preparado en Madrid otro debate en el que podría presentar formalmente su candidatura. Bajo el lema «El nacionalismo y el populismo: los grandes retos de España y la Unión Europea», se reunirán, además de dirigentes políticos como Borja Sémper (PP) o Maite Pagazaurtundua (UPyD), dos de los padres fundadores Ciudadanos, Albert Boadella y Arcadi Espada.

Elogios a Marzà

A la mesa redonda asistieron representantes de otras formaciones como Podemos, PSPV y Compromís pero el gran invitado fue claramente Vicent Marzà, conseller de Educación. Punset agradeció personalmente la asistencia del nacionalista y aseguró que su participación demostraba «que hay una nueva forma de hacer política en el gobierno valenciano» ya que «lo importante es que la discusión no se plantee en términos ideológicos, sino según criterios pedagógicos». Marzà respondió que venían al acto «a escuchar» ya que el debate coincide con la presentación del decreto de pluriluingüísmo que prepara el Consell. Marzà incidió que había que demostrar que había una nueva forma de hacer las cosas y que eso se lograba hablando y debatiendo en foros como el de ayer.