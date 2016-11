Carolina Punset baraja presentar una candidatura alternativa a la de Albert Rivera «si hay juego limpio»

La eurodiputada de Ciudadanos y exportavoz de la formación en Les Corts Valencianes Carolina Punset baraja la posibilidad de presentar una candidatura alternativa a la del líder del partido, Albert Rivera, pero primero quiere saber "si las reglas del juego van a ser limpias".

En este sentido ha instado a la "cúpula del partido" a decir "cómo va a ser el congreso, si va a ser realmente democrático o si va a ser una ingeniería del aparato para designar a dedo a los que creen más convenientes".

En declaraciones a los periodistas antes de participar en una mesa redonda sobre modelos de educación en Valencia, Punset ha afirmado que lo que le preocupa no es presentarse o no a unas primarias porque para eso "hay muchísimo tiempo" y "no hay nada decidido", sino que exista "un protagonismo absoluto del afiliado".

Punset aspira a que haya "menos ingeniería del aparato y más democracia real y puedan hablar los afiliados".

"Estoy convencida de que si se produce una votación afiliado por afiliado podemos sacar cero, uno o mil votos, pero por lo menos habrá sido un juego limpio y eso es a lo que aspiramos", ha reiterado.

"Lo que reclamamos -ha insistido la eurodiputada- es que no sean las cúpulas de los partidos políticos las que elijan a dedo a los que van a dirigir los partidos y marcar sus designios, sino que sea el afiliado el que pueda votarlos".

Punset ha advertido de que estará muy pendiente de las normas que van a regir el próximo congreso de C,s porque sigue a la espera de saber cuál va a ser la metodología y los criterios que se van a seguir.