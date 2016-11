Los senadores de Compromís se suman al 'plante' de ERC y Bildu a la Familia Real en la Apertura de la legislatura

Los senadores de Compromís, Carles Mulet y Jordi Navarrete, han decidido sumarse al 'plante' a los Reyes que protagonizarán Esquerra Republicana (ERC) y Bildu en la Apertura Solemne de la XII Legislatura que presidirá este jueves Felipe VI. Sus compañeros del Congreso sí asistirán a esta ceremonia inaugural del nuevo periodo parlamentario pero sólo participarán del acto que tendrá lugar en el hemiciclo.

Los senadores de la coalición valenciana han justificado su ausencia en que en una democracia avanzada el Jefe del Estado, una persona que hereda su cargo por "Gracia Divina", no puede "bendecir" el inicio de una legislatura. "Es una rémora de principios políticos con los que no podemos de estar de acuerdo", ha apuntado.

De ahí que no asistan este jueves a una Apertura Solemne que, a su juicio, no hace sino "perpetuar" una Monarquía que no les representa y que va a suponer un gasto de dinero público "perfectamente prescindible".

«Que no nos esperen»

"Aspiramos a un modelo territorial justo y solidario y a una democracia plena donde todos los cargos, empezando por el Jefe del Estado, sean iguales ante la ley, y sean todos de elección por parte del pueblo, que es donde reside toda la soberanía --han argumentado--. Por ello, ante actos que van en sentido contrario, totalmente innecesarios, que no nos esperen".

Por su parte, los cuatro diputados de Compromís sí tienen previsto estar presentes en la ceremonia de este jueves, pero sólo en el acto central que tendrá lugar en el hemiciclo, donde el Rey pronunciará un discurso con el que se dará por inaugurada la XII Legislatura, según confirmó a Europa Press el portavoz parlamentario de la coalición valenciana, Joan Baldoví.

Por tanto, los diputados de Compromís no estarán presentes en los saludos protocolarios a los Reyes que habrá tras el acto en el Salón de Plenos ni en el desfile militar posterior. Lo mismo harán los diputados de Unidos Podemos-En Comú-Emn Marea.

Unidos Podemos tampoco saludará al Rey

Según avanzó en rueda de prensa su portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, "todos" sus parlamentarios acudirán a la Apertura Solemne pero sólo para atender el discurso que el Monarca pronunciará en el hemiciclo.

Ello implica que sus dos representantes en la Mesa del Congreso, Gloria Elizo y Marcelo Expósito, no acudirán a la recepción que la presidenta del Congreso, Ana Pastor, el presidente del Senado, Pío García Escudero, y las Mesas de las respectivas cámaras harán a los Reyes a su llegada al hemiciclo, como tampoco presenciarán la parada militar anterior y posterior al acto central en el Salón de Plenos.