El PSOE da marcha atrás y bloquea el nombramiento de Fernández Díaz

El nombramiento de Jorge Fernández Díaz como presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso se complica. La votación que debía auparle hoy a ese puesto ha sido aplazada a petición del PP después de que el PSOE amenazase con dar marcha atrás a la abstención anunciada ayer por su portavoz parlamentario, Antonio Hernando. Según ha manifestado hoy en la comisión el portavoz del PSOE, Ignacio López Amor, su grupo en ningún caso apoyarán a Fernández Díaz.

Los socialistas iban hoy a votar en blanco pese a que Podemos les ofreció la posibilidad de apoyar a un diputado del PSOE para presidir esta comisión. Los socialistas, sin embargo, rechazaron en un primer momento la oferta en virtud del cumplimiento del pacto por el que al inicio de la legislatura los grupos parlamentarios se repartieron los puestos en las diferentes comisiones del Congreso. La de Exteriores, en concreto, le corresponde al PP.

Según han señalado hoy fuentes socialistas, el PSOE ha dado marcha atrás a la decisión de abstenerse y ha redoblado al máximo en las últimas horas la presión sobre el PP para que no presentara a Fernández Díaz. Tanto desde la gestora como desde el grupo parlamentario han insistido ante el Gobierno y el PP en la necesidad de que presentarán otro candidato que fuera idóneo. Esta mañana, incluso, el PSOE trasladó al Gobierno y al PP que estaba dispuesto a presentar un candidato alternativo para presidir la comisión con el compromiso de que si hubiera salido elegido, hubiera dimitido en el momento en el que el PP hubiera presentado otro candidato para mantener el acuerdo, y que el PP pueda presidir la Comisión de Exteriores.

De no dar marcha atrás el PP, la posibilidad de que el PSOE presente candidato propio seguirá sobre la mesa y de finalmente materializarse podría conllevar la ruptura del pacto y tener consecuencias en otras comisiones.

Por su parte, el ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez ha intervenido este miércoles en la polémica surgida llamando a "exigir" la dimisión de Fernández Díaz. "Al PP hay que exigirle la dimisión de Fernández Díaz. Ni puede ni debe presidir la Comisión de Exteriores quien ha sido reprobado", ha dicho en un comentario en su cuenta de Twitter.

Al PP hay que exigirle la dimisión de Fernández Díaz. Ni puede ni debe presidir la Comisión de Exteriores quien ha sido reprobado — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 16 de noviembre de 2016

No obstante, Sánchez, que también dejó su escaño de diputado, no se ha pronunciado sobre la decisión del Grupo Parlamentario Socialista de votar en blanco la candidatura de Fernández Díaz y no apoyar un posible candidato alternativo, lo que allanará el camino del exministro.