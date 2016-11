Podemos Andalucía comunica a Iglesias que es un partido autónomo y se federaliza

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, notificará hoy por carta al líder de la formación Pablo Iglesias y a la dirección nacional que el partido es "autónomo y se federaliza" respecto a la organización estatal en cumplimiento de los documentos de la II Asamblea Ciudadana andaluza.

En una rueda de prensa, Teresa Rodríguez ha señalado que ha comenzado ya a poner en práctica los cambios en su partido, tras su triunfo en las elecciones primarias, el primero de los cuales es la denominación de su cargo, que en lugar de secretaria general pasa a denominarse coordinadora general.

La líder andaluza notificará este martes por carta a la dirección nacional y a su secretario general, Pablo Iglesias, que Podemos Andalucía es un partido "autónomo y federalizado" de la organización estatal, un reivindicación que recogen los documentos aprobados en la Asamblea Ciudadana de todas las candidaturas.

Errejón apuesta por un Podemos que camine hacía la descentralización

El secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, se ha mostrado partidario de un modelo de partido que camine a la descentralización y ha dicho que es la dirección estatal la que debe pronunciarse sobre la decisión de la formación en Andalucía de constituirse en un partido "autónomo y federalizado".

Errejón ha apuntado ya que en la próxima Asamblea Ciudadana Estatal habrá una "discusión importante" sobre el modelo organizativo que, a su juicio, debe parecerse al "modelo de país" que defiende Podemos. Su opinión personal es que es "bueno avanzar en una mayor descentralización" y ese -ha recalcado- será un tema fundamental a discutir en el segundo Vistalegre.

Una asamblea en la que el debate tiene que centrarse en las ideas y no en las personas, según ha dicho haciendo suyas las declaraciones del secretario de Organización, Pablo Echenique, que mostró su deseo de que "las palabras guerra o batallas estuvieran proscritas en los debates políticos en Podemos" y que se planteara una asamblea en la que no se hable de "apellidos" sino de la hoja de ruta política. Errejón está de acuerdo: "nos necesitamos todos", ha dicho tras defender un debate de ideas sobre el "rumbo político" que debe adoptar el partido, y desmarcándose de cualquier batalla por el liderazgo. Ese rumbo, en su opinión, debe ser la apuesta por un Podemos "inconformista, que ilusione y ganador, que cuide a los que ya están y dé mayor confianza a los que faltan". Podemos no nació para ser oposición, ha recalcado, "sino para ser alternativa de Gobierno.