Alexis Marí optará a liderar Ciudadanos en la Comunitat si el partido no cambia de rumbo

Las aguas bajan revueltas en Ciudadanos. Alexis Marí, síndic del partido en Les Corts, abrió ayer la posibilidad de presentarse a las primarias del partido si la actual dirección autonómica no cambia el rumbo de la formación.

En una entrevista concedida a CV Radio, Marí incidió en que espera que antes del próximo congreso de Ciudadanos en la Comunitat se mejoren aspectos que se han pasado por alto. En concreto el portavoz de la formación naranja destacó decisiones estrategias y orgánicas que a su parecer «no se han tocado». Marí aseguró que si se abordan estos asuntos en los próximos meses seguirá «en la misma tónica», es decir no se presentaría a dirigir el partido en la Comunitat, pero si no es así se apuntará a las primarias regionales. Pese a todo, mantuvo un tono dialogante ya que también subrayó que en el proceso en el que entra ahora la formación naranja es necesario contar con «absolutamente todos».

Estas declaraciones se producen un mes después de la salida de Carolina Punset del comité ejecutivo nacional, el máximo órgano de dirección a escala nacional. Una marcha que tuvo lugar la semana siguiente de que el partido la desacreditara por llamar «trozo de tela» a la Senyera. La eurodiputada justificó su marcha ya que había dejado de sentirse identificada con las estrategias del partido. Además destacó que lo hizo por «mantener la coherencia con los principios fundacionales de Ciudadanos». Unos principios identificados con la tradición ilustrada, los valores laicos, sociales y progresistas, entre los que destacó la desarticulación de cualquier tipo de nacionalismo, incluyendo el regionalismo no independentista. Punset mantiene aún su puesto en Bruselas pero ya no tiene cargo orgánico en la formación. Desde entonces se ha especulado con que Punset se presentase una candidatura a las primarias del partido a nivel estatal, una opción a la que apuntó el propio Marí en la entrevista del lunes al apuntar que cuando Punset piensa que las cosas no van bien opta por actuar. Si se confirma la candidatura, Punset se presentaría a las primarias nacionales con un proyecto alternativo para competir en febrero con Albert Rivera, líder de la formación naranja desde su nacimiento. La eurodiputada participará el próximo 25 de noviembre en el debate 'El nacionalismo y el populismo: los grandes retos de España y la Unión Europea', en el que se tratará uno de los temas que le llevó a dejar la dirección de Ciudadanos. En el acto también estarán presentes políticos como Borja Sémper o (PP) Maite Magazaurtundua (UPYD) o el periodista Arcadi Espada.

Marí defiende una mayor autonomía de Ciudadanos en la Comunitat respecto a la dirección estatal

Con este movimiento Marí se sitúa en frente de la dirección actual, a la que se le asocia con posiciones más cercanas al PP y que está encabezada por Emilio Argüeso, delegado territorial de Ciudadanos en la Comunitat y diputado en el parlamento valenciano, y Fernando Giner, portavoz regional y concejal en el Ayuntamiento de Valencia. Marí siempre ha sido uno de los referentes del ala más progresista del partido, a la que se vinculaba a Punset cuando era portavoz en Les Corts. Algunos planteamientos que los separan del otro sector es su apuesta por distinguirse claramente de los populares y dejar de lado el regionalismo que ha estado asimilando el partido en los últimos meses.

Marí también subrayó durante la entrevista que le gustaría que existiera una mayor autonomía de las diferentes direcciones regionales de Ciudadanos respecto a Madrid. El portavoz naranja incidió en que muchas cuestiones tienen que tener un mensaje único para toda España, pero que en algunos asuntos este mensaje se tiene que modular dependiendo la comunidad autónoma. Una posición que para Marí no contradice el argumentario del partido. El síndic de Ciudadanos aprovechó para volver a marcar distancias con el PP tanto a nivel estatal como regional. Defendió que tiene que existir un debate interno también en la dirección estatal, que se plantee la imagen del partido después de apoyar la investidura de Mariano Rajoy. A nivel autonómico criticó al partido liderado por Isabel Bonig por tener actitudes heredadas de su etapa de mayoría absoluta, que están dificultando la renovación del partido y poniendo escollos a cuestiones como la nueva RTVV. Una nueva radiotelevisión que Marí indicó que tiene que tener como tope el 0,6% del presupuesto de la Generalitat, lo que se traduce en unos 40 millones.