El PP acusa a Carmen Montón de desobedecer a Les Corts

valencia. El coordinador de Política Social del grupo popular en Les Corts, José Juan Zaplana, criticó ayer que la consellera de Sanidad, Carmen Montón, «ha montado un paripé para no dar cuenta de los enchufes» en su departamento «desvirtuando lo aprobado en las Corts», en relación a una comisión de seguimiento de los nombramientos sanitarios aprobada en febrero y puesta en marcha ahora. El PP asegura que de los 160 nombramientos aproximadamente que ya se han realizado en este departamento, «medio centenar presentan irregularidad, amiguismo, endogamia o afinidad política».

Zaplana recordó que «tras la denuncia, por parte del PPCV a Sanidad ante Transparencia Internacional por incumplimiento de una resolución de Les Corts, finalmente, diez meses después, se nos convocó el viernes a una reunión para constituir esa comisión». Sin embargo, según Zaplana, «lo que allí se hizo es montar un paripé. Hemos tardado diez meses en que se celebre una primera reunión y no es para hacer lo que piden las Corts», según los populares, que sostienen que «el mandato de esta Cámara deja muy claro qué es lo que se tiene que hacer y lo que no está haciendo es dar cumplimiento al mandato de las Corts. Está haciendo otra cosa. Montón hace las cosas a su manera, como a ella le viene en gana». A pesar de que la Cámara aprobó hasta quiénes debían componer la comisión (siete miembros), finalmente Zaplana asistió a una reunión a la que asistieron casi una veintena de personas. El diputado popular ha reclamado un informe jurídico a Les Corts para que se dirima si esa comisión puede funcionar con los componentes y de la manera que ha estipulado la Conselleria de Sanidad.

Montón, por su parte, afirmó ayer que los nombramientos realizados por su departamento son «puestos de libre designación» y además siguen un decreto que firmó el exconseller popular Serafín Castellano. «Los nombramientos siguen el decreto 7/2003 que aprobó el PP en el Gobierno pero prácticamente no lo desarrolló y nos hemos encontrado con nombramientos provisionales de décadas, que además de provisionales eran irregulares», indicó Montón. La consellera, que apela a la libre designación, algo que el PP no discute, no entró a explicar por qué las comisiones de valoración de los cargos están compuestas, en algunos casos, por personas vinculadas a los candidatos.