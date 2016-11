Otegi tacha de «desmesurada» la reacción de Urkullu

El secretario general de Sortu y portavoz de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha acusado al lehendakari, Iñigo Urkullu, de haber reaccionado de forma "desmesurada y repleta de descalificaciones" a sus afirmaciones en las que indicaba que el PNV también tiene que hacer "autocrítica" y la Ertzaintza "también ha matado". Asimismo, dice temer que con esta "reacción" se está ante "una excusa para hacer aquello que quiso desde un primer momento: un acuerdo con el PSE y dejar de lado a EH Bildu".

En un artículo publicado en su blog, recogido por Europa Press, Otegi ha respondido así las afirmaciones del lehendakari en funciones, Iñigo Urkullu, que este sábado le acusó de "insultar" a la Ertzaintza y a la sociedad vasca y lamentó que "cada vez que parece que la izquierda abertzale da un paso adelante viene acompañado de dos pasos hacia atrás".

Otegi afirma que no sabe si la "reacción" de Urkullu, que considera "a todas luces desmesurada, repleta de descalificaciones y algunos insultos velados", es consecuencia de "la animadversión que manifiesta permanentemente contra la izquierda abertzale o bien fruto de un determinado cálculo político que pretende, sobredimensionando artificialmente este debate, tratar de embarrar el terreno de nuestras conversaciones".

"No sé hasta qué punto no existe una cierta intencionalidad para tratar de evitar llegar a acuerdos con EH Bildu allanando el camino a una nueva alianza con el PSE. Mucho me temo que sea esto último, que estemos ante una excusa para hacer aquello que quiso desde un primer momento: un acuerdo con el PSE y dejar de lado a EH Bildu para seguir haciendo las mismas políticas e impedir que este país avance con un nuevo impulso y dé un salto cualitativo en materia nacional, social y en paz y convivencia", acusa.

El representante de Sortu dice además que, si esa "alianza" con los socialistas se forja, espera que el "compromiso ético" del lehendakari exija que el PSOE explique "con pelos y señales a qué se refería el señor Felipe González con aquel 'papapa' de las cosas que hicimos en Euskadi".

Tras indicar que lo que manifestó "simple y llanamente" es que en "Euskal Herria ha matado ETA, la Guardia Civil, la Policía Nacional, los grupos parapoliciales, los servicios de inteligencia y la Ertzaintza", Otegi incide en que eso es "un dato objetivo y perfectamente verificable" que se ha convertido en "piedra de escándalo" para el lehendakari. "¿Pero es que acaso es mentira lo que he afirmado?", cuestiona.

"O lo que sencillamente nos pide el lehendakari cuando exige nuestra autocrítica es que aceptemos su relato, que digamos lo que nos digan que hay que decir y que pensemos lo que ellos quieren que pensemos", añade, al tiempo que cuestiona si "acaso lo que se pretende es que en el marco de un esquema de vencedores y vencidos no se le cuente la verdad de los hechos a las nuevas generaciones".

"Autocrítica sincera"

Tras remarcar que "sin verdad no hay relato", considera que el independentismo de izquierda ha hecho una "autocrítica sincera" sobre sus "errores", de los que incluso "me he hecho responsable en la medida en que he sido dirigente de nuestro movimiento durante una parte de nuestra historia".

"He dicho siempre lo que pienso (y a veces he pagado un alto precio por ello) con respeto hacia mi comunidad y con honestidad ante la sociedad vasca. Pero lo que nadie nos va a exigir ni nadie nos puede pedir, y lo que nadie va a lograr, es que justifiquemos sus errores, que los tapemos, que miremos hacia otro lado y que blanqueemos su propia responsabilidad", advierte.

Cabacas y presos

En este sentido, remarca que no van a dejar que se construya un relato que "menosprecie a unas víctimas, que las niegue para no tener que aceptar sus propias responsabilidades, que permanezca ciego, sordo y mudo ante determinadas conculcaciones de derechos humanos que son evidentes, algunas de las cuales todavía continúan produciéndose, como la que afecta, entre otras, a la familia de Iñigo Cabacas o como los familiares de presos vascas que ahora mismo se desplazan por carretera, arriesgando su vida para visitar a sus seres queridos".

De este modo, reitera que la izquierda abertzale no niega su "responsabilidad en el sufrimiento habido en nuestro pueblo", pero no van a permitir que "otros eludan las suyas propias".

"Porque las tienen y ya va siendo hora de que las acepten. No para construir un relato de agravios comparativos, ni tan siquiera para exigir responsabilidades penales, lo que seria perfectamente legitimo, sino para construir un relato inclusivo, una suma de relatos, una suma de voluntades, una suma de responsabilidades compartidas que nos permitan construir un futuro en democracia, en paz y en libertad", añade.

A su juicio, en ese camino "debemos encontrarnos", ya que en el camino del relato único "sencillamente no vamos a estar". "Por responsabilidad con nuestro pueblo, lehendakari, por nuestro compromiso honesto con la paz y con la verdad", finaliza.