La RACV aprueba dar entrada a representantes de la Generalitat Valenciana

Però algun valencià coneix la RACV?.

Tu, per lo vist sí... i yo, mira ya som dos...



La racv al folclore

L AVL a la llengua.

Aquest comentari ha estat eliminat

ni que la pasta fora per als membres...

En tot cas es per la promoció del valencià, llàstima que lo rat ja fa molts anys que va deixar de defendre i promocionar el valencià.

La AVL a la pasta, tres millons de presupost enguany...



La AVL a la pasta: tres millons de presupost enguany, incrementant 100.000? el gast de nòmines respecte a l'any passat, pot consultar-se en la pàgina de la GVA. Per una atra banda Lo Rat mai ha deixat de defendre i promocionar el valencià. Lo que promociona la AVL és el català. ¿perqué no parles posant el nom a cada cosa com cal i no intentant confondre? ¿te dona por?



I els haca-demics a trincar dinerets

Verguensa!

Aquest comentari ha estat eliminat

¿Més venuts que tu?

Com sempre, els poliriquics la CAGARAN



Aço es de vergonya. No tenen prou en la AVLL i tracten de catalanisar la RACV. Ara be: No servirà de res. Tenim tan clar nostre valencianisme i nostra llengua valenciana, que tots els esforços per anular-nos i sustituir-mos estan condenats al fracàs.



"Anular-nos i sustituir-mos" ho dius tot en dos paraules. I tot per no voler fer un curset que no et costaria res.

filologo*

En DUES paraules.

Im Pressionant.



La RACV pertany a la Diputació de València, per tant és obligatori que els polítics hi estiguin representats. I la secció de llengua és il·legal, perquè les institucions públiques tenen l'obligació de seguir la normativa oficial.

Que no home, que no... si vos heu passat tota la vida dient que era una entitat privada, una fundació privada, un club privat... aixina que ara ¿a qué venen eixen ganes de reconéixer-li el caràcter públic? ¿per a controlar-la?. Cóm se vos veu la vena dictatorial i fascista sobre tot lo que no passa pel vostre raser. No teniu remei...