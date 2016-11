El decano de la RACV propone incluir más políticos en la entidad

valencia. La Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV) celebrará hoy a partir de las siete de la tarde en su sede de la calle Avellanas una junta de gobierno con dos puntos llamativos en el orden del día: la aprobación, si procede, de la modificación de los estatutos para incluir al jefe del Ejecutivo valenciano como presidente de honor, y aumentar el número de representantes políticos dentro de la entidad, y la propuesta de realizar un ERE en 2017, como ya adelantó este periódico.

El decano de la RACV, Federico Martínez Roda, trasladó a los académicos una copia de los estatutos de con unos posibles cambios marcados en rojo. Entre las variaciones destaca el nombramiento como presidente de honor del presidente del Consell y tres posibles opciones para cambiar el artículo 6, que trata sobre la constitución de la Acadèmia.

La opción A refleja que los académicos de número no excederán de cuarenta y seis; incluyéndose, en ellos, además del presidente de honor y los dos vicepresidentes de honor, un representante de la Generalitat Valenciana, otro de la Diputación de Valencia, y un representante del Ayuntamiento de Valencia. Por otra parte, la opción B recoge que los académicos de número no excederán de cuarenta y siete, incluyéndose en ellos además del presidente de honor y los dos vicepresidentes de honor, dos representantes de la Diputación, y dos del Ayuntamiento de Valencia. Y en la opción C figura que los académicos de número no excederán de cuarenta y nueve, incluyéndose en ellos además del presidente de honor y los dos vicepresidentes de honor, dos representantes de la Generalitat, dos de la Diputación y dos del Ayuntamiento.

Algunos académicos critican que no exista ninguna alternativa que contemple la posibilidad de reducir el número de representantes políticos y que el decano pretenda con esos cambios que la institución dependa en gran medida de ellos. Cabe recordar que en la actualidad, la RACV está formada por 40 académicos de número más tres miembros de la Diputación de Valencia, y otros tantos del ayuntamiento.

Con el estudio de la realización de un Expediente de Regulación del Empleo (ERE) para 2017 en la RACV, Martínez Roda, tiene la intención de recortar la plantilla de trabajadores de la institución, que asciende a siete. Aunque también se baraja la opción de reducir a la mitad la jornada laboral de los mismos.

El coste anual de las nóminas de los empleados es de 127.000 euros y el presupuesto de la RACV para el curso que viene será de 70.000 euros, aproximadamente.

La propuesta del decano se debe a que la entidad centenaria dejará de percibir el próximo año cerca de 130.00 euros en ingresos, como aseguran fuentes de la Real Acadèmia. La conselleria de Educación y Cultura ha decidido dejar de dotar a la institución con los casi 80.000 euros que sí dio este año, reduciendo su aportación a poco más de 2.000 euros en 2017.

La Diputación de Valencia, por su parte, tampoco aportará el presupuesto de 33.000 euros que aprobó para 2016 y, además, un mecenas importante ha retirado su ayuda de 40.000 euros.