El TSJ condena al Consell por no facilitar las cajas fijas de las universidades

El TSJCV ha condenado al Consell por no facilitar las cajas fijas de las universidades valencianas. El contencioso lo planteó el diputado del PP Rubén Ibáñez contra una respuesta de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deportes negando la información que solicitaba. En la sentencia se destaca que el fundamento de la información solicitada es "el control parlamentario del Gobierno", por lo que la negativa del Consell "ha de ser declarada de la vulneración constitucional postulada". El juez, además, obliga al Consell a pagar las costas.

Las universidades públicas valencianas gestionan al año millones de euros a través de las partidas asignadas a la denominada caja fija que, en el caso de las instituciones académicas, es también bastante opaca. Las cuentas relacionadas con los gastos corrientes en bienes y servicios anteriores a 2014 son un misterio incluso para el Consell. Así lo reconocía la Generalitat en una respuesta al PP, que le solicita información sobre esas cajas fijas. Se supone que una vez aprobada la Ley de Transparencia, tanto a nivel nacional como autonómico, la caja fija de cada universidad sería más accesible. No mucho.

Tras finalizar el año, las webs donde las instituciones académicas públicas valencianas ofrecen información sobre sus gastos (sufragados casi íntegramente por asignaciones públicas que alcanzan los 900 millones anuales) exponen datos incompletos y, en la mayoría de casos, opacos. De las cinco universidades (Universidad Politécnica , UPV; Universitat de Valencia (UV); Universidad Jaume I de Castellón, UJI; Universidad de Alicante, UA; y Universidad Miguel Hernández de Elche, UMH), una asegura no contar con caja fija, dos segmentan los datos por departamentos sin detallarlos y otras dos sí difunden los gastos pormenorizados, si bien entre el 25% y el 10% de los asientos contables no están catalogados. Con el año finalizado, sólo la UPV ofrece datos hasta octubre. L a UA se queda en septiembre, la UV en junio y la UMH en el primer trimestre de 2015. Del resto del ejercicio, nada se sabe.

Segunda sentencia contra el Consell

Se trata de la segunda sentencia contra el Consell en poco tiempo. El 1 de octubre el TSJ condenó a la consellera Gabriela Bravo a facilitar la documentación que le negó al PP, práctica que los partidos del actual Ejecutivo reprocharon al Gobierno de Fabra.

El bautizado como 'Consell del cambio' por parte de PSPV y Compromís, impulsores además de la primera cartera consagrada exclusivamente a la transparencia, recibió la primera constatación jurídica de que la opacidad se da hasta en las mejores familias. De nada ha servido que la Conselleria de Justicia recayese en las espaldas de una exportavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, pues ha sido precisamente ella, su departamento, el que ha recibido una sentencia reprobatoria de su actitud frente a la petición del PP de una serie de documentación que no se le facilitó en su momento y que los tribunales han decidido que debe aportar.

La sección quinta de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) dio la razón a la demanda interpuesta por el grupo popular en Les Corts por denegación documental y obliga a la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas a entregarle el informe de una auditoría que le reclamó en octubre del pasado año. Así consta en la sentencia, contra la que cabe interponer recurso, en la que el tribunal estima el recurso de la diputada del PP y portavoz de Justicia, María José Ferrer San-Segundo, contra la Conselleria de Justicia, y que la condena al pago de las costas procesales.

Justicia encargó a sus servicios jurídicos que estudien la posibilidad de recurrir la sentencia, según un comunicado en el que Gabriela Bravo manifiesta que, desde «el respeto» que merecen todas las resoluciones judiciales no comparte el fallo de la misma dado que es «de imposible ejecución» porque «el documento no se elaboró jamás». En concreto, el documento que el PP reclamaba es una copia del informe completo de auditoría interna, con todos sus anexos, que se encargó al asumir Bravo las competencias de la Conselleria de Justicia. Tanto la consellera como, ayer, la portavoz del Consell, Mónica Oltra, alegaron que se trata de una auditoría inexistente, pues Bravo asegura que utilizó ese término no «en términos políticos, pero el informe como tal no se elaboró y, por tanto, no podía ser entregado».

Precisamente fue Oltra, pero en 2014, cuando estaba en la oposición, quien criticó duramente al Consell que entonces encabezaba el PP por anunciar, como ahora hace Bravo, su intención de recurrir. La que era diputada de Compromís consideraba que el Ejecutivo utilizaba la posibilidad del recurso porque «le sale gratis».

«Es la primera sentencia condenatoria contra el Consell, en concreto contra la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, e indica que la obstrucción es injustificable», apuntó por su parte Ferrer San-Segundo, quien recordó que la decisión judicial «les condena no solo a entregar la documentación, una de las cuales fue presentada con posterioridad a la iniciación del proceso tras negar su existencia, sino también al pago de las costas procesales».

De hecho, fuentes del PP recordaron que Bravo, en declaraciones realizadas el 26 julio 2015 aseguró que, cuando llegó a Justicia, «lo primero que hice fue pedir una auditoría interna». En este sentido, con su característico gesto severo cuando pretende subrayar sus argumentos de manera solemne, la consellera, en su primera comparecencia ante el pleno de Les Corts, un 17 septiembre 2015, tal y como consta en el Diario de Sesiones de la Cámara, proclamó: «Y he ordenado la auditoría, claro que la he ordenado. Fue la primera decisión que adopté cuando llegué a la conselleria».