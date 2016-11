Bonig estalla contra Morera: «No soy tonta ni esto es 'parvulitos'»

valencia. «No soy Claudia Schiffer, pero tampoco soy tonta ni esto es 'parvulitos' ni una escuela infantil». La presidenta del PPCV estalló ayer contra el presidente de Les Corts, Enric Morera, tras la junta de portavoces en la Cámara. Lo hizo después de conocer la explicación que dio el dirigente de Compromís sobre su visita, a espaldas del resto de grupos parlamentarios y junto al líder de Podemos en la región Antonio Montiel, al edificio donde está previsto que se ubique la Agencia Antifraude.

La argumentación que dio Morera fue para Bonig «rocambolesca», tanto que pidió que constara en el acta de la reunión de síndics que ella «no es tonta». «Me dice el señor presidente que vio a uno de los arquitectos estudiando el lugar para la reforma y que él estaba allí», contó la la secretaria general de los populares valencianos, y añadió que el portavoz de Podemos, Antonio Montiel, reconoció que «pasaba por allí y se coló sin pedir permiso» en el edificio, titularidad de Les Corts, situado en el número 6 de la calle Conde de Trénor, donde está previsto que tenga su sede el nuevo órgano que se encargará de luchar contra la corrupción. «Y el periodista y el fotógrafo que escribieron la noticia, ¿también se colaron en la fiesta?», se preguntó la líder del PPCV.

Bonig calificó la noticia publicada como «un reportaje de bodas» entre Morera y Montiel, criticó que el resto de grupos no tuvieran constancia de la visita -un hecho que cofirmaron a este periódico varias fuentes parlamentarias- y presentó «una protesta formal» al respecto. Además, acusó a ambos dirigentes de hacer «una utilización política y una patrimonialización de una ley de creación de la Agencia Antifraude que tiene que salir del Parlamento y de un edificio que pertenece a todos los valencianos».

En este sentido, la portavoz anunció que su grupo presentará una Proposición No de Ley (PNL) ante el pleno de Les Corts para que las viviendas del edificio situado junto a las Torres de Serranos «sean destinadas a vivienda social y puestas a disposición de familias valencianas sin hogar». Explicó que los síndics de los grupos del tripartito no quisieron firmar esa PNL y que, por tanto, no se tratará en el pleno de hoy sino en el siguiente. En la propuesta, los populares instan a que se inicie el expediente para que los cuatros pisos se dediquen a vivienda social «a la vista del alto nivel de gente desahuciada, más de 10.000, desde que gobierna el tripartito».

Por su parte, el portavoz de Podemos Antonio Montiel, aseguró que se coló en la visita porque se encontró con los arquitectos, a los que conocía de su etapa como funcionario en la conselleria de Vivienda, y destacó que le sorprendió que los pisos estuvieran reformados, equipados y vacíos todos estos años.

Por ello, anunció que pedirá todos los expedientes de esta compra, realizada en la etapa de Milagrosa Martínez (PP) como presidenta de Les Corts, para saber cómo se adquirió el edificio, lo que costó, si hubo intermediarios y a qué se iba a dedicar. Señaló que, al parecer, la idea era construir viviendas para los diputados que tuvieran que pernoctar en Valencia los días de pleno, pero destacó que únicamente hay cinco viviendas, por lo que no sabe cómo se pretendía llevar a cabo esto.