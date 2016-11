Mónica Oltra no ve a Cataluña fuera de España pero pide al Gobierno altura de miras

Altura de miras dice Oltra... altura de quien Oltra? el nacionalismo catalán las tiene muy cortas, no llegan más allá de Girona mirando al norte, tarragona mirando al Sur y Lerida hacia el oeste... bueno, solo ven más allá si hay posibilidad de conquista y amigos atrincherados que les dejen paso a una NUEVA conquista jajajaja.





Oltra... lo de la financiación ya huele que apesta, es la excusa perfecta para el nacionalismo cuando directamente no se le puede llamar al resto del país cosas que hoy en día quedan muy muy feas y se decían antes en tono despectivo... no es un problema de financiación y lo sabes, es un problema de lavada de cerebro y también lo sabes... pero no puedes decir otra cosa por que tienes una correa en forma de votos que no puedes perder.





Oltra ya sabes.. si eres de izquierda recuerdas aquello de: Todos han de ser iguales, el reparto de la riqueza y demás?... o es que eso es como lo de la financiación? una manera de engañar a la gente? de verdad crees que hay un solo nacionalista catalán que no diga: España nos roba?