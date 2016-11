El PSOE pierde 6 puntos tras la dimisión de Pedro Sánchez y es superado por Podemos

Los españoles, somos los que hemos de temblar, como ese grupo de populistas (Podemos) se conviertan en la alternativa al PP. Hoy he oído a un comentarista político por la radio que el problema en EEUU, no es Trump, sino la gente que arrastra tras él. Lo mismo ocurre en España con Podemos, el problema no es Iglesias, sino los que se han dejado engañar por sus cantos de sirena.