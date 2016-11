Cinco meses después del 26J, los cuatro principales partidos han rendido cuentas sobre su compromiso de hacer campañas más austeras, con reducciones del gasto que ellos mismos cuantificaron, y el resultado es que no lo cumplieron ni el PSOE, ni Podemos, ni Ciudadanos, mientras que sí lo hizo el PP. No obstante, Podemos fue el único que gastó más en términos netos, mientras que el PSOE y C's no cumplieron el recorte prometido pero gastaron menos en la campaña electoral de junio que en la de diciembre.

Los gastos, partido a partido PP: TOTAL GASTOS - Junio: 12.251.493,92 - Diciembre: 18.021.618,83 Diferencia: 5.770.124,91 (-32%) PSOE: TOTAL GASTOS: - Junio: 11.252.317,19 - Diciembre: 13.516.915,30 Diferencia.- 2.264.598,11 (-16,8%) PODEMOS: TOTAL GASTOS - Junio: 3.504.949,35 - Diciembre: 2.811.008,94 Diferencia.- 693.940,41 (24,68%) CIUDADANOS: TOTAL GASTOS - Junio: 6.523.305,8 - Diciembre: 4.000.000 Diferencia.- 2.523.305,8 (63%)

Fue a mediados de mayo, cuando ante el fracaso de su intento de alcanzar un pacto para recortar el coste de la campaña electoral, cada partido adquirió su propio compromiso de austeridad, encabezados por el PP y el PSOE, que prometieron un recorte de gasto del 30% respecto a la anterior campaña de diciembre de 2015.

Ciudadanos, por su parte, cifró el suyo en una horquilla de entre el 10 y el 15 %, mientras que Podemos prometió que no gastaría más que en la campaña de diciembre.

Los datos de ejecución presupuestaria aportados a Efe por cada partido reflejan que el PP redujo sus gastos totales de campaña un 32%, que el PSOE lo hizo un 16,8% y C's, un 9,1%.

Podemos, en cambio, gastó casi un 20% más en la campaña de junio que en la de diciembre e incrementó un 126,9% su presupuesto para buzoneo.

El PP, que partía del presupuesto más alto en diciembre (18 millones de euros), fue el partido que más lo recortó: 5,77 millones de rebaja en junio respecto a diciembre, lo que supone un 32% menos, ligeramente por encima de su compromiso de recortar al menos un 30%.

Los socialistas, en cambio, prometieron un recorte del 30% (cuatro millones de euros) pero solo gastaron un 16,8% menos (dos millones de recorte), al pasar de los 13,5 millones a los 11,2 millones de euros de presupuesto total ejecutado.

En el caso del buzoneo, donde el PSOE hizo más hincapié prometiendo gastar un millón menos, el ahorro se quedó en 750.000 euros.

Podemos, que en la campaña del 26J gastó 3,5 millones de euros, frente a los 2,8 del 20D, aumentó cerca de 694.000 euros su gasto total y, en su caso, los gastos por envíos electorales fueron más del doble.

Ciudadanos, por su parte, pasó de los 7,1 millones de gasto total del 20D a 6,5 millones el 26J, un 9,1% de recorte, y de los 3,4 a los 3,5 millones de gastos por envíos electorales, un 2,7% más.