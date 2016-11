Ximo Puig no asistirá al Congreso del PSC por motivos médicos

El presidente de la Generalitat Valenciana y líder del PSPV, Ximo Puig, no asistirá finalmente este sábado al congreso del PSC en Barcelona por motivos médicos, aunque la federación valenciana contará con la representación del vicesecretario general y de Organización del partido en Valencia, Alfred Boix. Puig ha asegurado que "no puede haber un divorcio" entre el PSC y el PSOE porque son "lo mismo": "el PSC es la representación del PSOE en Cataluña".

Puig se ha manifestado en estos términos en Valencia, donde ha asistido a la inauguración del 'proyecto artístico 3 de Julio' en memoria de las víctimas del accidente de metro del 3 de julio de 2006, al ser preguntado por su asistencia al congreso de los socialistas catalanes, al que finalmente no acudirá.

"Desgraciadamente me tengo que ir al fisio ahora, estoy mal, mañana me voy a Londres y voy a enviar un mensaje de cariño y afecto a los compañeros del PSC", ha señalado el jefe del Consell, quien ha asegurado que "no puede haber un divorcio" entre los socialistas catalanes y el PSOE. "Somos lo mismo, el PSC es la representación del PSOE en Cataluña".