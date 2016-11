Pablo Iglesias cree que Espinar hizo «lo que haría cualquier persona en la misma situación»

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha denunciado hoy que detrás de las informaciones sobre la vivienda que vendió Ramón Espinar hay un ataque contra él y una injerencia en las primarias del partido de "intereses de poder" que piensan que otros sectores de la formación morada "les convienen más".

En declaraciones en el Congreso, Iglesias ha dicho que es "evidente" que hay un intento de influir en las primarias para elegir la dirección de Podemos en Madrid, en las que Espinar, a quien se ha situado como el candidato apoyado por Iglesias, compite con la lista de la portavoz en el Ayuntamiento, Rita Maestre, encuadrada en el sector "errejonista".

"Yo no he pedido el voto para ninguna candidatura pero muchos han decidido que Ramón Espinar es mi candidato y hoy se ataca a Espinar como en el pasado se atacaba a Tania Sánchez. Creo que es blanco y en botella", ha enfatizado Iglesias tras defender que el portavoz de Podemos en el Senado ha dado unas explicaciones "más que claras" sobre las "falsedades" de la "máquina del fango".

Iglesias ha recordado que la Cadena Ser tenía la información hace unas semanas y ha esperado "a sacarla" dos días después de que Ramón Espinar haya presentado su candidatura.

"Es que es evidente, sobre todo además de lo que hemos visto que ha contado Pedro Sánchez, que explicó que cuando se reúne con el director de El País le dice: 'Como pactes con Podemos vamos a darte duro'. Es evidente que van en esa dirección porque han decidido que Espinar es mi candidato", ha incidido.

Iglesias ha arremetido duramente contra el presidente del grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, de quien ha dicho que "tipos como este son los más peligrosos para el periodismo y la profesión", después de asegurar que los periodistas que denunciaron que tenía intereses en Panamá ya no trabajan en la SER.

No comparte Iglesias que la información sobre la vivienda protegida que Espinar vendió ganando 19.000 euros perjudique a Podemos, como ha dicho el portavoz en la Asamblea de Madrid, José Manuel López, miembro de la candidatura de Maestre.

Por el contrario, se ha mostrado convencido de que Podemos sale reforzado tras las explicaciones de Espinar, que ha demostrado que no especuló y que tuvo que vender la vivienda al precio fijado por la Comunidad de Madrid, porque no podía afrontar la hipoteca con una beca de 480 euros.

"Si hubiera querido especular -ha añadido-, hubiera esperado hasta que se cumpliera el plazo de diez años para venderla a precio de mercado".

Iglesias ha respondido con ironía cuando se le ha insistido en que Espinar no tenía obligación de vender la vivienda: "No, lo que podía haber hecho es regalar la vivienda. Parece que en Podemos no podemos vender una vivienda si tienes una y que la tienes que regalar. Pues no, lo que hizo fue venderla al precio de la Comunidad de Madrid", ha dicho.

Para el secretario general de Podemos, Espinar hizo lo que "marca la ley" y lo que "haría cualquier persona" en la misma situación, "perfectamente sujeto a la ética y al sentido común".

Así, ha reiterado su convicción de que, ante el debate de ideas que hay en Podemos, "todas legitimas", hay "intereses de poder" que pretenden influir en sus primarias "en función de entender qué ideas o qué sectores en Podemos les convienen más".

Según el líder de Podemos, esos grupos de presión son los mismos que tenían interés en que triunfaran en el PSOE los partidarios de entregar el Gobierno al PP.

"Esos mismos intereses que tenían en que ganaran unos y que perdieran otros dentro del PSOE los tienen respecto a que ganen unos o pierdan otros dentro de Podemos. Es evidente y obvio que es así Y eso no invalida ninguna idea, todas las ideas son absolutamente legítimas, en la política todos juegan y Cebrián juega también".