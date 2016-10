Oltra sentencia a Montón

Eran pasadas las dos de la tarde cuando en el palacio de Castellfort se oyó doblar las campanas. En realidad, en el palacete de la Generalitat donde se celebra la rueda de prensa posterior al Consell lo que se escuchó fue a la vicepresidenta Mónica Oltra evitar defender la gestión de la titular de Sanidad, Carmen Montón, pero cuando la líder de Compromís eludía justificar cualquier asunto relacionado con la consellera socialista, en el eco de sus palabras sonaban campanas fúnebres, las que anuncian una sentencia. La situación de Montón comienza a volverse insostenible. Rota la relación con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, con los sindicatos de uñas e interrumpiéndola con pancartas contra su gestión en Les Corts, sin apoyos en Blanquerías ni en Ferraz tras la marcha de Pedro Sánchez y con el PP pisándole los talones por una carrera de nombramientos injustificables. Y si faltaba algo, ayer, Mónica Oltra mostró manifiestamente una solemne indiferencia a la hora de defender la gestión de la consellera en dos asuntos muy candentes en Sanidad.

La portavoz del Consell, una acérrima defensora de la idea de que aquello que no se puede explicar fácilmente, tiene mal encaje en política (es una frase que utiliza de vez en cuando), se encontró con la patata caliente de aclarar si considera que está capacitado un periodista de León para desempeñar la dirección de Gestión Sanitaria, tal y como ha sido designado recientemente por Montón, según una denuncia del sindicato CSI·F. «Yo no sé si su formación le permite estar capacitado para ese puesto, lo que sé es que la información que tengo no me capacita para dar explicaciones sobre este punto. Estoy segura de que la consellera de Sanidad, que se explica muy bien, como dijo en Les Corts, les puede dar información cumplida al respecto», indicó Oltra, quien sólo apuntó, como dejándolo caer, que el nombramiento es un puesto de libre designación. A continuación, interrogada por un informe de la Universitat Jaume I (UJI) que avala despidos en el Hospital Provincial de Castellón, Oltra señaló: «Recabaremos la información y la facilitaremos. Si no, pueden dirigirse a la consellera de Sanidad que seguro que tiene todos los datos y toda la información». Sólo le faltó lavarse la manos como Pilatos.

La UJI, por su parte, ayer se desmarcó de ese plan elaborado por dos profesores de la institución académica y usado por Montón para ejecutar los despidos que propiciaron el despliegue de varios carteles por parte de invitados de Compromís, sindicalistas de CCOO, el jueves en Les Corts.

Ascenso extraño

En el Hospital General de Castellón ha llamado la atención del ascenso al puesto de jefa de sección de una traumatóloga vinculada a uno de los autores del informe que avala los despidos en el Hospital Provincial. Fuentes sanitarias vinculan el ascenso a la colaboración con la Conselleria de Sanidad. CSI-F se dirigió ayer por escrito al Colegio de Médicos de Castellón para reclamar la expulsión del autor del informe.