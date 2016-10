Oltra dice que Montón, «que se explica muy bien», puede informar del nombramiento de un periodista en Gestión Sanitaria

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha afirmado que la consellera de Sanidad, Carmen Montón, "que se explica muy bien, como dijo en las Corts", puede informar del nombramiento de un periodista para dirigir el departamento de Gestión Sanitaria.

Oltra se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntada por si considera que está capacitado un periodista para desempeñar la dirección de Gestión Sanitaria, tal y como ha sido designado recientemente, según una denuncia del sindicato CSI·F.

"Yo no sé si su formación --ha respondido-- le permite estar capacitado para ese puesto, lo que sé es que la información que tengo no me capacita para dar explicaciones sobre este punto".

Oltra ha explicado que se trata de un puesto de libre designación, pero ha agregado que para poder contestar a la pregunta formulada no dispone de información suficiente. "Estoy segura de que la consellera de Sanidad, que se explica muy bien, como dijo en las Corts, les puede dar información cumplida al respecto", ha apostillado.

Por otro lado, se le ha preguntado si existe un informe de la Universitat Jaume I sobre amortización de plazas en el Hospital Provincial de Castellón, a lo que ha contestado que tampoco dispone de esa información: "Recabaremos la información y la facilitaremos. Si no, pueden dirigirse a la consellera de Sanidad que seguro que tiene todos los datos y toda la información", ha aseverado.