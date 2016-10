Manuela Carmena, trasladada al hospital por un problema de salud

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha sido trasladada al Hospital de la Princesa para que se le practiquen varias pruebas médicas tras sufrir un episodio de "visión borrosa", que ha llevado a que se suspendiera hoy el pleno de la ciudad de Madrid.

El tercer teniente de alcalde de Madrid, Mauricio Valiente, ha anunciado un receso en el Pleno sobre las 14.35 horas, y poco después ha reunido de nuevo a los concejales para informarles de que la Junta de Portavoces había decidido reanudar la sesión "en principio" el próximo viernes a las 8.00 horas.

La portavoz municipal, Rita Maestre, ha indicado a los periodistas que la alcaldesa ha sufrido durante la mañana un episodio de "visión borrosa" y ha reclamado atención médica de los servicios municipales, quienes por "protocolo" y "por edad" han indicado a Carmena que tenía que ser trasladada al centro hospitalario.

"Se encuentra bien, de hecho ella no quería irse sino hacerse las pruebas al terminar el Pleno pero el servicio médico le ha dicho que por el protocolo tenía que ir a hacerse las pruebas directamente al hospital", ha comentado Rita Maestre.

Se trata de un escáner, según ha indicado la portavoz municipal, que debe llevarse a cabo en el hospital. "Yo no la estoy tratando de alcaldesa sino de ciudadana, usted tiene que hacerme caso, tiene que ir al hospital", asegura Maestre que le ha dicho el médico a la alcaldesa. "No quería irse, ha dicho que no, que se hacía las pruebas cuando terminase el pleno", ha insistido la portavoz.

Tras interrumpir el pleno Mauricio Valiente, se ha convocado una reunión de la Junta de Portavoces de la ciudad para abordar la conveniencia de seguir con el Pleno o aplazar la sesión al viernes, decisión que finalmente se ha adoptado.

Propuesta de un DNI municipal

El Pleno de la ciudad de Madrid ha arrancado hoy a las 9.15 horas presidido por la propia alcaldesa, aunque debido a su indisposición ha sido Mauricio Valiente quien la ha relevado al frente del Pleno.

Valiente ha dicho a los concejales que "a lo largo de la mañana" ha "ocurrido una circunstancia" que ha obligado a Manuela Carmena a someterse a "unas pruebas médicas" y ha convocado a los ediles para el viernes.

El Pleno del Consistorio se ha interrumpido cuando hacía uso de la palabra la portavoz del Partido Socialista, Purificación Causapié, quien defendía la propuesta de su grupo para establecer "un DNI municipal" en Madrid que identificase a los inmigrantes en situación administrativa irregular.

La votación de esta medida, que apoyan Ahora Madrid y el PSOE y rechazan Ciudadanos y PP, no ha llegado a producirse y se trasladará al viernes. El pasado mes de junio, Manuela Carmena pasó una noche ingresada en el Hospital Ramón y Cajal debido a la gastroenteritis e hipotensión (tensión baja) que sufrió tras volver de un viaje oficial en Bolivia.