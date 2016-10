Ximo Puig señala que su posición será «la mayoritaria»

El secretario general del PSPV-PSOE y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha evitado pronunciarse sobre la dirección de su voto durante el Comité Federal del PSOE porque "toda la Comunitat Valenciana va en bloque", aunque ha señalado que su posición "será la mayoritaria" que se elija durante la jornada de este domingo.

En una charla informal con los medios, el líder de los socialistas valencianos ha aclarado por qué no ha sido uno de los 50 militantes que ha pedido la palabra para exponer su postura. "No lo he hecho porque nosotros no somos los que tenemos que pilotar esto", ha señalado.

Puig ha indicado que el 65,7% de valencianos no quiere las terceras elecciones, pero que la mayoría de militantes quiere el 'no' al líder del PP, Mariano Rajoy, por lo que "hay muchas legitimidades en juego". A su juicio, "la abstención es la posición técnica".

Durante la charla, se han escuchado en repetidas ocasiones el aplauso proveniente de la sala dónde se estaba produciendo el debate. Preguntado por cuál de las dos opciones está siendo la más aplaudida en el debate, Puig tampoco se ha mojado y ha indicado que su deseo es que "el Comité Federal vuelva a ser una cosa seria, en la que se discute y se debate, pero en la que no se aplaude".