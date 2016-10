Ada Colau anuncia que está embarazada de un niño que nacerá en primavera

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado hoy en su cuenta de Facebook que está embarazada de 13 semanas de un niño que nacerá en primavera.

"A su padre y a mí nos da una alegría inmensa dar un hermano a nuestro hijo Luca y poder compartir esta felicidad con toda la gente que nos quiere", ha escrito Colau, que tendrá a su segundo hijo durante el actual mandato municipal. Ada Colau asegura que en los próximos meses seguirá con sus obligaciones como alcaldesa "con normalidad, una barriga creciente y aún más motivación para hacer de Barcelona una ciudad mejor, para los que ya estamos... y para los que vendrán".

"Con cada nueva vida, el horizonte de lo posible se amplía, empieza una nueva aventura en la que todo puede pasar", reflexiona la alcaldesa de Barcelona, que añade: "Cada mujer vive la maternidad a su manera, por suerte somos muchas y diversas". "A mí, ser madre me ha dado fuerza y me ha hecho muy feliz. Sin ninguna duda, tener a Luca me ha hecho mejor persona, me ha ayudado a distinguir lo importante de lo banal y pasajero, a tener más empatía, a no dejarme llevar por pasiones tristes ni por sentimientos mezquinos", explica la alcaldesa sobre la experiencia de su maternidad.