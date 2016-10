El Congreso evita tener que votar en Navidad

No parece, pero si el bloqueo persiste y no hay investidura, los españoles no tendrán que acudir a votar el día de Navidad. El Congreso ha aprobado este jueves la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (Loreg) para acortar una semana la campaña y fijar una hipotética nueva cita ante las urnas el 18 de diciembre.

El texto reduce además a la mitad los gastos electorales y en un 30% las subvenciones que se reciben por voto y escaño, gracias al acuerdo al que han llegado PP, PSOE y Ciudadanos. El resto de propuestas, se han quedado fuera al no encontrar el respaldo de estas tres formaciones, que entienden que ahora no es el momento de hacer reformas en profundidad en la Ley Electoral pues conlleva un debate sosegado.

La reforma, que ahora pasará al Senado y que estará aprobada antes del 31 de octubre, reduce siete días al actual periodo de 54 que dispone la ley entre la convocatoria y la celebración de elecciones. Para ello, se acortarán todos los plazos fijados. A los partidos y coaliciones se les convalidará la documentación ya aportada en los anteriores comicios, igual que en el trámite del voto por correo. De esa forma, las juntas electorales sólo tendrán que ocuparse de los posibles cambios que quieran registrar las formaciones que concurran en la nueva cita electoral. Abreviados todos los plazos de la legislación vigente, la campaña electoral se quedará en la mitad.