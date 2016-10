La UDEF registra el ayuntamiento de Sagunto en una operación contra la corrupción

el carrerón del PP y la corrupción es un no parar... no entiendo como hay gente que les vota reciben algo a cambio, es que no es normal... y aquí en Valencia lo sabemos muy bien, tocada y hundida para recuperar la dignidad y el esfuerzo, todos los millones que se evaporaron a las cuentas de familiares y amiguetes y esas maravillosas fiestas, y mira Rita 10000 euros al mes por los servicios prestados y destrozar el valenciano se nos conoce por la fiesta, la corrupción y el caloret ... es increíble el legado del PP