Los 46 minutos de Alcón y su hijo, al descubierto

El titular del juzgado de Instrucción 18 de Valencia, que investiga el blanqueo de 50.000 euros en el Grupo Municipal del PP, ha convocado a los abogados para la audición íntegra de la conversación entre María José Alcón y su hijo, clave en esta pieza separada del caso Imelsa. Las defensas sospechan de este audio desde que conocieron las pesquisas. No creen en las casualidades; más bien apuntan a las casualidades. Así rechazan, de entrada, que el azar favoreciera a la Guardia Civil al producirse esa conversación al día siguiente de que el juez autorizara las intervenciones telefónicas.

La decisión del instructor supone aceptar, en parte, la petición que hace unas semanas le formularon algunos de los abogados de la causa. El juez considera «razonable» la solicitud de los letrados al «tratarse de una conversación que resulta de especial importancia en relación con el delito investigado». El auto recoge que parece lógico «que quieran tener una mayor conocimiento circunstancial y contextual» del contenido.

No obstante, el instructor no entregará físicamente el audio a las partes. La audición en el juzgado es una opción intermedia a la solicitud. El motivo es proteger la privacidad de la exedil Alcón. Elogia el instructor la labor de los agentes de la Guardia Civil que han sabido en sus informes resumir y eludir las referencias a la intimidad de la investigada y a los asuntos propios de su familia.

El derecho a la intimidad debe «preservarse» y «protegerse» también en un asunto de estas características, añade la resolución. El instructor teme que si facilita los audios a las partes exista el riesgo de «difusión pública». Recuerda que en la causa que él dirige ya tienen experiencia de que la confidencialidad y la reserva de las actuaciones procesales no se ha mantenido del modo deseable.

María José Alcón se encuentra en el centro de las diligencias encargadas en las últimas semanas. Los abogados quieren conocer los detalles de su historial clínico y bajo qué condiciones de comunicación se encontraba ingresada en un centro hospitalario cuando la famosa llamada fue interceptada. Antes de resolver sobre esta cuestión, el juez quiere conocer la opinión del fiscal y del abogado de la edil. Pese a su frágil estado de salud mental, Alcón formaba parte de la candidatura del PP en los comicios locales.

El juez también acordó ayer la citación de Patricia Iserte, una de las asesoras del Ayuntamiento de Valencia que se negó a participar en las donaciones de 1.000 euros al Grupo Municipal al intuir que se trataba de un lavado de dinero. La comparecencia fue solicitada por el abogado de Luis Salom. Se trata de una de las cuatro testigos con las que cuenta la Fiscalía Anticorrupción para probar que el blanqueo de dinero se produjo.

La Audiencia también ha resuelto recientemente algunos recursos planteados por varios investigados en el blanqueo de 50.000 euros. Consideraban los perjudicados que la causa no reunía los requisitos para ser declarada compleja. De esta forma, el plazo de investigación se amplía de los seis meses habituales a los 18.

La polémica de Domínguez

La reciente investigación abierta al aforado Miguel Domínguez sigue generando polémica. Isabel Bonig explicó ayer que le pidió el acta al diputado autonómico pero «él dijo que no, que se deba de baja en el partido y se iba al grupo de los no adscritos». «Exactamente igual que la señora Covadonga Peremach», manifestó Bonig en referencia a la exdiputada de Podemos que se encuentra desde hace meses en el grupo de no adscritos de las Corts. La dirigente 'popular' realizó estas declaraciones al ser preguntada por las declaraciones de la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, en las que criticó que dejara el partido pero mantuviera el acta.