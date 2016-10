Compromís pide al Gobierno regular la obsolescencia programada

El problema no es la obsolescencia, sino que cuando vamos a comprar una bombilla como la de la foto y vemos 2 modelos, uno a 2 ? y otro a 4 ? cogemos el de 2 sin pensarlo, aunque el otro pueda ser mucho mejor y durar más.

¿Se puede hacer que duren más las cosas...? Pues claro, pero seguro que no queremos pagar más.



Y la obsolescencia en tecnología..., pues hombre, no sé de qué me sirve que mi móvil pueda durar 10 años cuando en diez años la tecnologóía ha variado tanto que mi móvil no es más que una piedra cara de mantener.