Intervención no acepta ni una flor

Jajaj no pueden coger una flor pero pillar un autobús de la emt para ir todo el grupete a un acto de partido sí y luego negarlo y echarle la culpa al conductor. Una flor no pero Montón colocar a su marido al frente de egevasa sí. Una flor no pero Cucarelle endosarle la descontaminación de su gasolinera en Alzira a Consellería sí. Tampoco una flor peró si colocar a la hija de la número 2 de sanidad. Y Ximo no regala flores sólo da subvenciones de 140.000 euros a una empresa de la que fue administrador y es socio. En fin para que pillar la flor si hay cosas mejores, no Oltra?