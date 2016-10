Errejón descarta competir con Iglesias por el liderazgo de Podemos

El secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, ha descartado hoy que vaya a competir con Pablo Iglesias por el liderazgo del partido, porque no hay diferencias estratégicas entre ambos que lo justifique y porque los dos coinciden en el "corazón" del proyecto. "Hay diferencias en cómo queremos ir, pero no son dicotómicas", ha asegurado Errejón en una entrevista en la Ser, en la que ha subrayado que comparte con Iglesias la misma meta y ha recurrido al símil gastronómico para explicar se trata de ver "cuánto se pone de cada ingrediente".

Ha hablado de diálogo sobre cómo debe avanzar el partido más que de confrontación con Iglesias, ya que la lealtad al proyecto está "a salvo" y eso "es lo importante". En este sentido, el número dos de Podemos ha insistido en que "no hay diferencias estratégicas" que le puedan llevar a luchar por la Secretaría General y ha asegurado que va "servido" con sus cargos como secretario político y portavoz del grupo parlamentario. "Lo descarto claro, estoy donde sea más útil", ha respondido Errejón, que ha precisado que "sólo si las diferencias políticas son insalvables, hablamos de proyectos diferentes, y ahora no lo son".

Ha reconocido, no obstante, que sus "diferencias tácticas" no vienen de ahora, sino de hace mucho tiempo, y también que Podemos corre el riesgo de quedarse anclado en un techo electoral que no le permita gobernar. "No creo que eso sea a lo que esté apuntando Pablo (Iglesias), pero ese riesgo existe evidentemente y ese tipo de Podemos pequeñito y en la esquina izquierda del tablero, que hoy no existe pero es un riesgo, es un Podemos que sería muy funcional a los poderosos", ha advertido.

Preguntado por las declaraciones de ayer del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha dicho que se demuestra que hubo un "comportamiento mafioso" de un partido que opta a seguir gobernando y ha insistido en que "Mariano Rajoy no puede ser presidente", porque "los votos no absuelven de la responsabilidad política". "El PP dice que esto fue hace mucho (...), pero cuando pasó Mariano Rajoy no estaba en COU, estaba de ministro de Administraciones Públicas", ha recalcado.