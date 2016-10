Marzà cambiará el decreto currículum para evitar que se examine de Filosofía sin cursarla en segundo de Bachillerato

El conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, Vicent Marzà, ha reprochado al Gobierno central su "nefasta gestión" por no aclarar cómo será la prueba de acceso a la universidad y generar "incertezas" como en el caso de los estudiantes de Filosofía y ha recalcado que desde su departamento han buscado "soluciones a largo plazo". "Vamos a cambiar el decreto de currículum, para que no pase nunca más lo que ha pasado este año", ha aseverado.

Así lo ha manifestado el titular de Educación, que este jueves en la inauguración del Congreso de Historia de la Música, a preguntas de los medios sobre la asignatura de Filosofía, que aparece en la 'reválida' pero que no se cursa en segundo de Bachillerato como obligatoria tras la reforma de la LOMCE.

Al respecto, Marzà ha achacado el problema en que "tenemos un Gobierno en Madrid que es una vergüenza y no ha dado respuesta a una necesidad real que hemos pedido todas las comunidades autónomas en todas reuniones desde hace un año y medio: que regulara bien cómo iba a ser el acceso a la universidad y no lo ha hecho, lo ha dejado en el aire".

"Les pedimos contestación por escrito y no responde, tampoco oralmente; estamos sufriendo una nefasta gestión del Gobierno de Madrid y eso lo acaban pagando los estudiantes, por eso entendemos que se manifiesten, que pidan que se derogue la LOMCE y que aclaren qué Selectividad habrá, lo estamos pidiendo desde hace ya tiempo y no nos hacen ni caso", ha lamentado.

El conseller ha remarcado que el Ejecutivo central "está gobernado y está para cumplir con sus obligaciones pero no lo está haciendo y eso genera incertezas, como en la Filosofía".

Ha agregado que "hay algunas autonomías que lo que han hecho es regular de forma temporal y desarrollar un decreto de currículum para buscar un parche de un año, pero no puede ser que estemos legislando a un año".

"Llevamos mucho tiempo --ha proseguido-- pidiendo una respuesta clara del Ministerio, pero como la respuesta no está ni se la espera, estamos intentando que las pruebas de acceso no damnifiquen a los estudiantes de segundo de Bachillerato que este año no tendrán Filosofía, nosotros habríamos querido la tuvieran, pero no podíamos modificar el decreto sin saber que quería el Ministerio".

Por eso, ha apostillado Marzà, "vamos a buscar soluciones a largo plazo, vamos a cambiar el decreto de currículum para que no pase nunca más lo que ha pasado este año". "Ya que el Gobierno de Madrid no da certezas, darlas nosotros", ha sentenciado.

«Recordatorio» de lo estudiado en primero

Preguntado por soluciones concretas y si se contemplan clases de refuerzo, ha declarado que se está estudiando ver "cómo se puede asegurar que las pruebas de acceso se tengan las mismas condiciones que el resto" y algún "acompañamiento y recordatorio" de lo los alumnos estudiaron en primer de bachillerato.

El objetivo es que "realmente puedan ir a la Selectividad lo mejor preparados". "Lo que estamos estudiando es ver de qué manera podemos acompañar a los alumnos damnificados por el Gobierno de Madrid, que son los que este año están pagando la nefasta gestión del Gobierno de Rajoy y su nula empatía hacia los estudiantes", ha reiterado.

Cuando se le interrogado por si se baraja eliminar la prueba de Filosofía, ha hecho notar que no es competencia del Gobierno autonómico. y ha añadido: "No sabemos ni cómo son las pruebas; es una vergüenza que no digan cómo se va a hacer; ya está bien".