valencia. Un tuit y la polémica quedó servida. La eurodiputada de Ciudadanos Carolina Punset escribió el pasado 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana, un mensaje en la conocida red social en el que llamó «trozo de tela» a la Senyera. Un comentario que tuvo ayer respuesta del partido y de una de las cabezas visibles del mismo, su portavoz en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner.

En el comunicado que remitió la formación a raíz de la noticia publicada en LAS PROVINCIAS en su edición de ayer, Ciudadanos desacredita a Punset al destacar que el partido se volcó «en la celebración del 9 d'Octubre con la asistencia de los principales cargos institucionales y orgánicos» y que se sienten orgullosos de la bandera de la Comunitat, que «representa los mejores valores de la sociedad valenciana: el esfuerzo, el respeto y la lealtad nacional». «Nos sentimos orgullosos de todas las banderas autonómicas que nos representan, al igual que la española y la europea. Somos españoles, valencianos y europeos», señalaron.

El mensaje de la eurodiputada sentó «muy mal» en C's, tal como reconocen fuentes del partido a este periódico, y por eso quisieron acabar con cualquier tipo de duda sobre su posición respecto al símbolo más reconocible de la región y a la celebración de la festividad del 9 d'Octubre mediante el escrito.

Además del comunicado oficial difundido por el partido, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, dio su punto de vista sobre el mensaje de la eurodiputada. «A mí, personalmente, la declaración, como puedes comprender, no me ha gustado», declaró Giner a la cadena SER, «pero lo importante -añadió- lo que tienen que saber los valencianos y las valencianas, es que el partido se volcó el 9 de octubre. Todos nos sentimos orgullosos y yo, personalmente, me sentí un privilegiado de llevar la Senyera». Por otro lado, el portavoz en Les Corts, Alexis Marí, evitó dar su punto de vista tras ser preguntado por este periódico.

Punset, por su parte, volvió ayer a recurrir a la misma red social para matizar su controvertido tuit publicado cuatro días atrás. «Este es mi sentir, y solo mi sentir, cuando me refería a las banderas», afirmó, y recogió un texto de Mario Benedetti que dice así: «¿Qué pasaría si rompemos las fronteras y avanzamos y avanzamos y avanzamos y avanzamos? ¿Qué pasaría si quemamos todas las banderas para tener solo una, la nuestra, la de todos, o mejor ninguna, porque no la necesitamos?».

La ahora eurodiputada -abandonó su escaño en el Parlamento valenciano el pasado mes de febrero para ocupar un lugar en la Eurocámara- optó el pasado domingo por hacer un comentario que levantó suspicacias y por el que piden que se disculpe un 90,5 por ciento de los participantes de la encuesta realizada ayer por LAS PROVINCIAS en su edición digital.

La contradicción entre los sostenido por Punset -un cargo político al que siempre se ha atribuido un perfil mucho más cercano al ecologismo que a los postulados más reconocibles del partido de Albert Rivera- y lo defendido por Ciudadanos se completa con los patinazos, algunos muy sonados, que la ahora exdiputada ha cometido a lo largo de su trayectoria política.

Punset protagonizó la primera anécdota el día del arranque de la actual legislatura, cuando se plantó ni corta ni perezosa ante un edificio para preguntar si aquello eran Les Corts... sin saber que era el Palau de la Generalitat. El patinazo corrió como la pólvora. Además, muchas de sus intervenciones en Les Corts han reflejado su desapego a todo lo que sonara al uso del valenciano.