El juez no permite al Ayuntamiento de Badalona declarar laborable el 12-O

El magistrado del juzgado contencioso número 14 de Barcelona ha fallado esta mañana a favor de la Delegación del Gobierno en Cataluña en el caso Badalona y el 12-O. Y por tanto, ha decidido impedir que el Ayuntamiento abra sus dependencias para que el 12-O sea un día laborable. Así, el juez ha suspendido cautelarmente la efectividad de cualquier actuación administrativa del Ayuntamiento de Badalona, que tenga por objeto la apertura de sus locales y dependencias al público durante el día 12 de octubre de 2016.

El magistrado considera que, si no se adoptan las medidas cautelares, se podrían producir algunos perjuicios, según había alegado la Delegación del Gobierno, a la decisión de declarar laborable el 12-O. Entre otros, al interés general en la celebración de una festividad nacional. Según el juez, la fijación, en este caso por ley, de un determinado día como festividad nacional obedece a una razón social y cultural, que refleja un interés general, social o colectivo. "En caso de que se llevara a efecto la decisión del Ayuntamiento de Badalona este interés se vería perjudicado de marea irreparable", afirma el magistrado.

El segundo argumento que expone el juzgado para no permitir que se trabaje en el 12-O es que podría producirse un perjuicio relativo a la libertad ideológica de los trabajadores públicos del Ayuntamiento de Badalona. "Resulta evidente que la decisión del Ayuntamiento obedece a un determinado planteamiento político o ideológico, de modo que la decisiones individuales de cada empleado de ir o no a trabajar ese día, pese a lo que pueda argumentarse por el Ayuntamiento, puede no ser enteramente libre y, además, podría resultar contraria al derecho fundamental a la libertad ideológica", remata.

La Delegación del Gobierno en Cataluña interpuso ayer un recurso contencioso-administrativo tras tener conocimiento de que el Ayuntamiento de Badalona deja a voluntad de cada empleado público la posibilidad de acudir o no a trabajar el 12 de Octubre. El consistorio afirmó que consideraba "útil que algunos servicios municipales estén abiertos el día 12 de octubre para que muchos ciudadanos que ese día tendrán fiesta en su lugar de trabajo pueden dirigirse a las oficinas para solicitar información, recoger formularios o para pedir cita previa".