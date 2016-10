Ximo Puig pide no jugar a 'hooliganismos' ante la votación por la investidura de Rajoy

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha pedido no jugar "al fanatismo ni a hooliganismos" y ha abogado por analizar todas las posiciones y, "desde la racionalidad", tomar la decisión más conveniente "pero sin estridencias" en relación con la posible abstención a Mariano Rajoy para que sea presidente del Gobierno.

Puig ha realizado estas declaraciones tras asistir a la presentación de la campaña de promoción del Kaki Ribera del Xúquer, que organiza el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Kaki Ribera del Xúquer.

El presidente, preguntado por este asunto, ha afirmado que "lo que hay que hacer es desapasionar el debate y mirar qué es lo que más conviene a los ciudadanos y decidir si unas terceras elecciones o una abstención técnica". A él, ha insistido, no le gusta ninguna de estas dos opciones, "pero lo que hay que hacer es un debate sereno".

Así mismo, interpelado por si el presidente de la gestora socialista le ha convocado para intercambiar impresiones sobre la postura que debería adoptar el PSOE en relación con Rajoy, ha indicado que "no". "No tengo ni idea de cuándo nos reuniremos. Mañana me voy a Cuba con empresarios valencianos. Mi prioridad es la comunidad", ha aseverado.

"No he hablado" con el presidente de la gestora, ha reiterado, para indicar que él está ocupado "fundamentalmente" en ser presidente de la Generalitat, "y estoy trabajando en ello", ha matizado.

En cualquier caso, ha agregado, "hay que hablar, no solamente entre nosotros, sino con la sociedad y ver qué solución se da a este atasco. Pero no hay ninguna novedad".