Vicente Cotino niega trato de favor en la adjudicación de plazas de residencias de la tercera edad

Vicente Cotino, representante del grupo Savia-Gerocentros del Mediterráneo y sobrino del exconseller Juan Cotino, ha negado hoy en Les Corts Valencianes haber recibido ningún trato de favor en el proceso de adjudicación de plazas de residencias de la tercera edad.

En su comparecencia en la comisión que investiga el proceso de adjudicación de estas plazas residenciales, en concreto en los centros del grupo Savia, formado por diez constructoras, entre las que figuraba Sedesa, de la familia Cotino, ha afirmado que fue "un concurso púbico al que acudieron las empresa que quisieron".

Ha explicado que Gerocentros del Mediterráneo fue una agrupación de intereses formada por 14 ó 15 empresas de la Comunitat Valenciana, pero ha dicho que nunca ganaron dinero, más bien lo perdieron "todos los años" y al final, cuando vendieron la empresa en 2016, perdieron un total de 12 millones.

Ha negado haber tenido ninguna reunión previa a la licitación del concurso de residencias con el entonces conseller de Bienestar Social, Rafael Blasco; haber conocido el pliego antes de su publicación o haber mantenido reuniones preparativas sobre "cómo iba a salir y cómo se iba licitar".

Ha dicho desconocer por qué se les adjudicó el 40 % de las plazas de ese concurso y cree que será porque los técnicos de la conselleria "entenderían que era la mejor oferta".

Cotino tampoco conoce si la agrupación de empresas cumplió o no los plazos establecidos en el proceso, y en caso de no cumplirlos, entiende que pedirían prórrogas, pero ha asegurado que él no se encargaba de esas cuestiones.

Preguntado por las relaciones con el PP y por la posible financiación de este partido por parte de Sedesa, ha dicho que esas cuestiones están "en un juicio que saldrá cuando corresponda", pero ha afirmado que nunca han financiado "al PP ni a ningún otro partido".

Asimismo, ha señalado, preguntado por ello, que su relación con el expresident de la Generalitat Francisco Camps y el exconseller Gerardo Camps eran las mismas que como empresario tenía "con cualquier político de un partido o de otro".

Preguntado por conversaciones en las que se habla de favorecer a Gerocentros por parte del Consell, Cotino ha afirmado no tener "nada que decir", salvo que "están ahí, están juzgadas y se dictaminarán cuando tengan que dictaminarse".