Errejón discrepa de Iglesias y niega que Podemos se haya «disfrazado»

El secretario Político de Podemos y portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón, ha negado este lunes que su formación se haya "disfrazado" en algún momento a lo largo de sus casi tres años de vida y ha rechazado que la suya sea una posición "tibia". A su juicio, tibieza sería limitarse a protestar desde "la resistencia" y renunciar a la convicción de que se puede ganar.

Así lo ha asegurado en declaraciones a La Sexta al ser preguntado sobre las reflexiones que este fin de semana ha manifestado su secretario general, Pablo Iglesias, sobre el camino que debe tomar Podemos y sobre las diferencias que estratégicas o de tono que mantiene con Errejón.

Iglesias aseguró este domingo, en una entrevista en la misma cadena de televisión, que mientras que su tono es más "directo e incendiario", el de Errejón es más "prudente y tibio". A este respecto, el secretario Político ha respondido que "una posición tibia sería una posición que renunciara a imaginar que en España se puede ganar" y que asumiera que un partido como Podemos "tiene que ocupar la posición de la resistencia y estar protestando o quejándose de cómo están las cosas".

"Creo que al revés, una posición de sana ambición política, que dice que en España la gente sencilla puede construir una formación política y que puede ganar, es una posición que en absoluto me parece ni siquiera templada", ha defendido.

Frenar el «psicoanálisis» interno

Respecto al aviso lanzado por Iglesias a los militantes y dirigentes durante la reunión de Consejo Ciudadano Estatal celebrado el sábado, en el que pidió que "no se disfracen" y que digan "las cosas como son", Errejón ha negado que su formación se haya disfrazado alguna vez.

"Podemos no se ha disfrazado en toda su historia, y la prueba es que nunca ha bajado el hostigamiento y las zancadillas de los poderosos que han tratado de frenar nuestro avance", ha sentenciado.

No obstante, el dirigente 'morado' ha avisado de que para conseguir "representar la alternativa al modelo de país del PP", erigirse como la verdadera oposición y construir una mayoría social nueva para ganar en el futuro, Podemos debe dejar el "debate de adjetivos" y de hablar de sí mismos.

"Me interesa más el debate hacia adelante, el debate de qué le decimos a los españoles que confiaron en nosotros y que ahora han perdido certezas, o a los españoles que no confiaron, el debate de cómo enfrentar al PP, el debate de contenidos hacia afuera, y no estar psicoanalizándonos durante meses", ha defendido.

A su juicio, la clave de ese debate es tratar de convencer tanto a la parte de la sociedad que con el 15M cambió su manera de pensar para siempre, pero también a otra parte, "que es más mayor y vive en zonas menos pobladas" que siguen confiando en los partidos tradicionales. "Nosotros tenemos que convencer a esos dos grandes sectores sociales", ha remachado.

Además, Errejón ha defendido que es fundamental dejar de discutir lo que debe ser Podemos en relación al PSOE. "Definirme en torno al PSOE me suena a los años 90 y de ahí no sale nada nuevo", ha criticado.

«Cinismo extremo» del PSOE

De este modo, el secretario Político ha eludido aclarar así cuál fue su posición en el debate interno sobre cómo negociar con el PSOE. No obstante, sí ha querido dejar claro que los culpables de que no haya sido posible explorar un gobierno alternativo al PP son el PSOE y el exsecretario general, Pedro Sánchez, y en ningún caso Podemos.

"Quien diga que la culpa es de Pablo Iglesias me parece de un ejemplo de cinismo extremo", ha denunciado, al tiempo que ha avisado de que quien hace dichas afirmaciones es "una gestora puesta en el PSOE para impedir que los militantes pudieran decidir el rumbo" así como formar un gobierno con Podemos.