La manifestación catalanista transcurre sin incidentes

Que el presidente de las Cortes Valencianas acuda a estas astracanadas es preocupante. Cuando se ocupa ese cargo no hay actividades politicas publicas y privadas. Todas son publicas. Y quien se supone que representa a todos los valencianos no debería pasearse ni con esas banderas ni con esos sujetos. Nos vamos a acordar a la hora de votar.

Porque no empiezan por pedir plena igualdad lingüística en Cataluña?. Sería un buen comienzo....

¿Como nos van a reconocer que tenemos una lengua propia si nos tienen dentro de su anchsluss particular?

Que asco. No entiendo como puedén votar a compromis

Al matí, hi han hagut d'intrvindre l policia quabn els d'España2000 han començat i amenaçar el nombrós etol de Compromís.

Molta gent del matí també érem a la de la vesprada. I el lema era el mateix al matí que a la vesprada. "Per un finançament just"