Ximo Puig pide fuerza y unidad para reclamar mejor financiación

Nunca desde la existencia de estos premios, se habian dado a gente tan desconocida y radical y con tan escasos meritos por no decir ninguno. Que alguien que no tenga mi edad ni sea un progre que me diga quien es Genoves (el mas conocido de todos) un cartelista politico de los años 70, cuyas obras solo se cotizan por su valor politico. Que alguien me diga porque es un merito que cum`pla 30 años una asociacion de homsexuales, y del resto no digo nada porque nadie los conoce. Ha habido que rebuscar entre los radicales mas extremos, como la centenaria esa, que Moniquita sabra cual es el merito ademas de dejar su pais para apoyar uno de los regimenes mas atroces de la historia el stalinismo y ya no hablemos de los sindicalistas, que como no hay bastante pasta pues le dan premio. Pero que ha hecho Montiel ademas de meter cizaña entre los valencianos, en fin para que seguir el titere de Monica hoy a repartido los mas vergonzosos premios de de la historia de este galardon.