Bonig convoca a los síndics para tratar de pactar el Consejo Rector de RTVV

El Partido Popular no quiere quedar al margen del acuerdo para la nueva RTVV. Mañana está anunciada la comisión parlamentaria en la que se prevé el examen a Enrique Soriano, el candidato a dirigir el órgano ejecutivo. Sin embargo, la presidenta del PP, Isabel Bonig, convocó ayer a los síndics del resto de partidos (PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos) a una reunión a primera hora de esa misma mañana, justo antes de la citada comisión. El objetivo, tratar de llegar a un acuerdo. Sería el primer encuentro de estas características desde que comenzaron las negociaciones para la nueva RTVV.

No obstante, la postura del PP no ha variado respecto a la tesis de las últimas semanas. No planean sustituir a sus candidatos y sostienen la misma idea: respetar al resto de aspirantes siempre que no se vete a los suyos. Todavía se ignora si los portavoces decidirán asistir a la reunión de Bonig, convocada este mismo fin de semana. El objetivo que persigue la formación popular no es otro que lograr que sus apuestas resulten elegidas por unanimidad.

El PP había quedado al margen de la nueva televisión autonómica. La configuración del Consejo Rector de la nueva televisión pública valenciana se definió a finales de septiembre a través de un documento rubricado por PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos.

Los podemistas se han negado a apoyar el acuerdo por el cual se elegirá a los vocales interinos, entre los cuales está la periodista Mayte Fernández, propuesta por el PP y que Podemos rechaza.

El acuerdo establece, por un lado, que Enrique Soriano sea el presidente del Consejo Rector (en sustitución de Josep López, el primer candidato), por otra parte, los cinco vocales elegidos por otros tantos partidos, los que tienen representación parlamentaria en Les Corts, y por último, los vocales interinos. Tres documentos que se votarán independientemente con el fin de lograr el máximo consenso posible, pero de manera fragmentada porque no todos están de acuerdo en las mismas cosas.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, insistió ayer en que no se puede «perder más tiempo» para la apertura de la nueva RTVV, que espera «que la próxima semana se pueda aprobar el Consejo Rector» ya que «hay un acuerdo», a la vez que ha instado a «trabajar con la máxima urgencia» por una radiotelevisión pública. El responsable adelantó que «nunca más» dirá una fecha para la apertura del nuevo ente ya que le hubiera gustado «no ya que fuera este 9 d'Octubre», sino que «fuera el anterior».

El jefe del Consell defendió la apertura de la nueva corporación «es una necesidad», ya que, ha continuado, «se está constatando que los niños en los patios de los colegios, incluso en línea en valenciano, ya no hablan ni juegan en valenciano».