Ximo Puig espera aprobar el consejo rector de la nueva RTVV «la próxima semana»

El president de la Generalitat, Ximo Puig, espera aprobar "la próxima semana" la elección del Consejo rector de la nueva Radiotelevisión Valenciana RTVV, y ha urgido a no perder más tiempo.

En declaraciones a los medios de comunicación tras un acto en Castellón, ha lamentado que la nueva televisión no esté emitiendo para el 9 d'Octubre, como se anunció hace un año, pero ha destacado que ya hay acuerdo al respecto. "Tenemos que trabajar con la máxima urgencia; no podemos perder más tiempo, por lo que espero que la próxima semana se pueda aprobar el consejo rector" del ente público, ha indicado.

Puig ha señalado que se está constatando en los patios de colegios que incluso los niños de línea en valenciano "ya no hablan en valenciano" y "no juegan en valenciano" porque su presencia en los medios es "muy reducida, prácticamente nula, y eso no puede ser".

"Es evidente que por los niños, por la educación y por la propia configuración del ecosistema informativo valenciano y la industria audiovisual, es fundamental la televisión pública", ha concluido al respecto.

Según el calendario parlamentario, está previsto que el próximo lunes comparezca el candidato a la presidencia del Consejo Rector de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), Enrique Soriano, en la comisión de Radiotelevisión Valenciana y del Espacio Audiovisual, con lo que este órgano podría quedar aprobado el 19 de octubre en el próximo pleno de Les Corts.

Por otro lado, preguntado sobre la decisión del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana de abrir una investigación de oficio ante los problemas surgidos por la aplicación de Xarxa Llibres, ha indicado que le parece "bien" que cada institución "aborde los temas que considera fundamentales", y ha resaltado que es "mucho mejor" la situación propiciada por este Gobierno de ir hacia la gratuidad de los libros de texto que la anterior, en la que los padres y madres "tenían que pagarlos".

"¿Ha habido problemas de gestión? sí, ¿y los estamos corrigiendo? sí?", ha señalado el presidente, que ha incidido en que se seguirá trabajando para que el objetivo que es que haya libros de texto gratuitos que igualen a los niños y que no haya unos con más oportunidades que otros, sea una realidad. "Y lo estamos consiguiendo", ha añadido.

Puig se ha referido al trato dado por el Gobierno en cuanto a la financiación, las inversiones o en materia de infraestructuras.

"No es sólo la financiación, es también la infrainversión. En estos últimos cuatro años se han dejado de invertir en la Comunitat 2.000 millones de euros que hubieran significado muchos puestos de trabajo y mejoras competitivas para nuestras empresas y queremos que no se continúe con este estado de discriminación", ha indicado.

Ha recordado también que ese "trato desigual" se ha plasmado en la decisión del Gobierno central de no liberalizar la autopista AP-7 para agilizar el tráfico ante las obras en la variante de la A-7 por Vall d'Uixó (Castellón) o en "la merma" en el servicio de los trenes de cercanías entre Castellón y Valencia por las obras del Corredor Mediterráneo.

Según ha dicho, "no es posible que en otras ciudades cuando ha habido un problema de obras como el que ha habido aquí, se hayan podido liberar aunque sea temporalmente las autopistas de pago y aquí no se pueda hacer", ha matizado en alusión a las obras en la A-7.

"Es lo mismo que nos pasa con la conexión de ferrocarril. Es intolerable que en otros sitios, ante problemas de estas características, por lo menos, ya que es un fastidio enorme y una complicación de la vida para muchas personas, se les haya dado una compensación económica, y aquí ni eso", ha declarado.