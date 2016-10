El gobierno de Gandia atraviesa la crisis más importante en lo que va de legislatura. El edil de Ciudadanos, Ciro Palmer, anunció ayer que retira su apoyo al bipartito (PSPV y Més Gandia, plataforma encabezada por Compromís y que incluye a EU y ERPV) y reclamó pasar a la bancada de la oposición. Esta decisión abre la puerta a una posible moción de censura, que podría desalojar a la socialista Diana Morant de la alcaldía.

El concejal dejó claro ayer que nunca ha formado parte del ejecutivo local, ya que su apoyo inicial fue a la investidura y votó a favor de determinadas iniciativas del Consistorio «por responsabilidad», con el fin de sacar a la ciudad del atolladero económico. Pero Palmer incidió en que ahora que se está reconduciendo la situación financiera «todos empiezan a quitarse las caretas».

El edil de la formación naranja habló con claridad de la actuación del concejal de Gestión del Territorio, Xavi Ròdenas. El regidor acudió a la manifestación no autorizada el pasado lunes contra el arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, lo que ha abierto una importante brecha en el gobierno local y enojado al concejal de Ciudadanos, que ha se desmarca del bipartito gobernante a partir de ahora.

Palmer considera que cada persona, en referencia a Ròdenas, puede participar en los actos que quiera, pero que acudir a la misa del patrón a increpar a los «católicos» es una «provocación». Durante los días sucesivos, se han sucedido las reacciones respecto a a esta concentración.

Una de las formaciones más críticas frente a los hechos es la del PP de Gandia, que llegó a pedir la dimisión de Ròdenas. Tanto el PSPV como Més Gandia se pronunciaron posteriormente. Los primeros condenaron los ataques, pero no defendieron al edil. Quienes sí justificaron su actitud fueron los ediles de Més Gandia, que emitieron un comunicado donde respaldabana Ròdenas. El concejal, por su parte aseguró que no piensa dimitir, añadió que volvería a participar en el acto y defendió que su presencia obedece a su libertad de expresión.

Toda esta cascada de reacciones no movió de su posición a Palmer. El edil, como ya publicó LAS PROVINCIAS, insistió ayer en que está «muy enfadado. Han tratado de convencerme desde el PSPV y Més Gandia, hasta Ròdenas de me ha llamado apelando a su libertad de expresión, pero esto no es así», añadió.

El concejal de Ciudadanos insistió en que ir a la puerta de la Colegiada a «increpar e insultar» a un millar de fieles es «una provocación» y por ello decidió ayer desmarcarse del apoyo al bipartito que gobierna en Gandia.

En ese sentido, aseguró que ha sido «víctima de oscuros movimientos» para hacerle caer y señaló claramente al PSPV de Gandia. Hasta el momento, además del apoyo de investidura, recordó que ha respaldado muchas de las políticas económicas, con el fin de mejorar la crítica situación de las arcas locales.

Junto a los populares

Ahora que las cosas van mejor, precisó, «hacen política» y no gestión. Por esto motivo, añadió Palmer, el edil se pasa a la bancada de la oposición, junto al PP. Ayer pidió ese cambio por registro de entrada. En este momento, dijo, la moción de censura «está más cerca que hace una semana. Siempre ha estado encima de la mesa», remarcó.

Pese a ello, añadió el edil de C's, su formación no tiene previsto negociar, al menos de momento, con el PP. «Sólo vamos a hacer valer nuestro peso electoral en los plenos y cuando queramos plantear una moción buscaremos los apoyos». Palmer precisó que ya está «cansado de recibir presiones» de todos los partidos.

«Sólo voy a atender lo que diga mi partido y mis votantes», aseguró. Por otro lado dijo que se ha planteado dimitir del cargo de concejal responsable de las relaciones con la Semana Santa. «¿Pero en manos de quién lo dejo?, agregó el responsable.

Desde el Ayuntamiento de Gandia no respondieron al anuncio de Palmer, pese a que podría estar en juego la continuidad del bipartito. El PP sí se manifestó sobre las plabras del edil Palmer. Víctor Soler aseguró que Gandia está sufriendo un gobierno de izquierdas, que sólo quería desalojar a los populares: «Pero ahora no saben cómo gestionar».

La concentración que generó toda esta crisis de gobierno fue convocada el colectivo antisistema y radical Arran La Safor, para protestar contra la presencia en Gandia del arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, que acudió a la ciudad para oficiar la misa en honor a Sant Francesc de Borja del día 3 de octubre. El colectivo llamó a la participación a través de las redes sociales. La protesta acabó con un enfrentamiento entre las dos partes.