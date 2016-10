Mónica Oltra se desmarca de Podemos

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y colíder de Compromís, Mónica Oltra, es partidaria de mantener los gobiernos de izquierda en las comunidades autónomas aunque el PSOE permita que llegue Mariano Rajoy a la Moncloa, porque considera que facilitar gobiernos autonómicos también del PP sería "empeorar la situación".

Por eso, cree que cuando Podemos lanza avisos al PSOE sobre la posibilidad de revisar sus acuerdos autonómicos si se abstiene en el Congreso para que gobierne el PSOE está expresando una "posición política" y poniendo de relieve "que un Gobierno de Rajoy es malo para España".

"Pero a partir de ahí no vamos a empeorar la situación de las comunidades autónomas, resultaría absurdo que por que haya un Gobierno de Rajoy se provocara que haya gobiernos del PP en las comunidades autónomas", ha dicho en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, junto al presidente de la Comunidad, Ximo Puig.

Oltra se ha mostrado partidaria de "dar estabilidad", tal como está haciendo Compromís con el gobierno valenciano. De hecho, ha recordado que su acuerdo está "blindado" haga lo que haga el PSOE en Madrid, porque su prioridad son los valencianos. "Yo soy independiente de Pablo Iglesias para esto y para cualquier cosa, porque yo soy Compromís", ha respondido.

Por su parte, Puig ha hecho hincapié en que lo que pase en el Gobierno de España es importante, pero "las relaciones no pueden ser jerárquicas" y los partidos tienen que tener autonomía de decisión en el ámbito autonómico.

Oltra ha opinado que "un Gobierno de Rajoy es malo para los valencianos y peligroso para España", porque es "un partido que ha salpicado de corrupción todas las instituciones que ha gobernado" y sólo puede regenerarse en la oposición, pero el pacto de gobierno catalán es "a prueba de bombas". En este sentido, ha defendido que hoy en la Comunidad Valenciana se vive mejor que hace un año, así que no hay por qué volver a lo anterior.

Por otro lado, ha reconocido que ahora tiene "dudas" de si no debieron apoyar el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo. "Visto con perspectiva tengo dudas, me asustan las personas que no tienen dudas, porque uno ve que nos habríamos ahorrado unas segundas elecciones y todo el sufrimiento desde entonces, pero ahora es fácil decirlo", ha dicho. "Visto lo visto", ha añadido, ahora cree que habría que haber apoyado a Sánchez.

«Hubo torpeza o falta de diálogo»

Eso sí, ha justificado que entonces Compromís no apoyó el pacto del PSOE con Ciudadanos porque los socialistas se lo presentaron como "lentejas" y ahí hubo "una torpeza o una falta de diálogo o de escucha".

Preguntada por la decisión del Parlamento catalán de convocar un referéndum independentista para 2017, ha destacado que le preocupa una "polarización que no es buena para nadie" y cree que el próximo gobierno de España debe tener como retos tanto la "brecha social" como el problema territorial.

Oltra cree que no es bueno "tener en agenda sólo un tema cuando la gente tiene tantos problemas", pero también que, si se hubiera reformado antes la financiación autonómica, tal vez las posiciones en Cataluña se habrían "modulado".