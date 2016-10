Las juventudes de Compromís piden la «autodeterminación y el autogobierno del País Valencià»

JovesPV-Compromís –las juventudes del Bloc y de Gent de Compromís– participarán un año más en las celebraciones de la Diada Nacional del País Valencià. Así, por la mañana se ha convocado a la militancia a acudir a la procesión cívica, «que durante muchos años fue secuestrada por parte de grupos intolerantes que no representan la mayoría social de la Ciudad de Valencia», tal y como señalan desde la organización en un manifiesto redactado para la ocasión, y añaden que «la celebración se encontraba hasta hace muy poco saturada de tabúes ajenos e impuestos». Por la tarde la organización juvenil se sumará a la manifestación organizada por la Comissió 9 de'Octubre, de la que forma parte Compromís junto con otros partidos, asociaciones y sindicatos. Bajo el lema «Un país per fer, un país per construir!» (¡Un país por hacer, un país por construir!), esta manifestación unitaria pedirá unos recursos que garanticen la capacidad de autogobierno del País Valencià.

Desde JovesPV denuncian que la división provincial y la falta de vertebración del territorio es una herramienta del Estado español para impedir la autodeterminación y el autogobierno del pueblo valenciano, «una injusticia que se ha alargado durante años negándonos la financiación y las inversiones que justamente nos corresponden». Ante esta situación invitan a rebelarse y dejar «de ofrendar glorias a quien trata el pueblo valenciano como una colonia».

«Acontecer nacional propio»

En el manifiesto también se destaca el cambio en los gobiernos valencianos y las nuevas políticas sociales que se están llevando a cabo, pero recordando que esta «metamorfosis» sólo ha sido posible uniendo las fuerzas de gran parte de la ciudadanía, «un pueblo unido a pesar de los constantes intentos de debilitarnos de las élites antivalencianistas del centro peninsular». Para JovesPV, los anhelos universales de progreso, bienestar y sostenibilidad deben ser «la columna vertebral que cohesione nuestro pueblo» y concluyen animando a que, este 9 de Octubre, se conmemore la historia de los valencianos y valencianas, se celebre el presente y se reafirme la voluntad de construir un acontecer nacional propio del País Valenciano.