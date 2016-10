El Consell estudia sancionar a la empresa que usó sobre de la Generalitat de Catalunya en su nombre

El Consell ha pedido explicaciones a la empresa que ha hecho envíos con resoluciones de la Conselleria de Agricultura en sobres de la Generalitat catalana y verá si procede alguna sanción, porque se trata de "un error muy grande", que daña la "imagen" y la "credibilidad" del Ejecutivo valenciano.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell la vicepresidenta, Mónica Oltra, preguntada sobre las notificaciones referidas al Programa de Desarrollo Rural que vecinos de la provincia de Castellón han recibido dentro de sobres con el logotipo de la Generalitat de Cataluña.

"Estas cosas no deben de pasar", ha manifestado Oltra, quien ha argumentado que esto es como si un envío de publicidad de Coca-Cola se hace en un sobre de Pepsi, algo que "no le gustaría a nadie", si bien se ha mostrado "contenta de que el problema que tiene en sobres este Gobierno sea de este cariz, y no de otros".

Ha explicado que ese servicio postal lo lleva a cabo una empresa que trabaja también para otras Administraciones, como la Generalitat de Cataluña, de forma que "en el cambio de turno a alguien se le olvidó cambiar los sobres", algo que a su juicio "no puede ser". La vicepresidenta ha tranquilizado a los que han recibido la resolución, ya que "lo que vale es lo que va dentro del sobre", el cual ha recomendado que lo tiren.

Oltra ha añadido que estas cosas ocurren cuando se privatizan servicios, ya que en la Conselleria de Agricultura no hay ningún sobre de la Generalitat catalana, por lo que si se dispusiera de personal suficiente para poder hacer esos envíos desde el ámbito público "ese error no podría pasar".